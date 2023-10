Scuola, 95 alunni siciliani dalla Sicilia in Vaticano per incontrare Papa Francesco

Si tratta di studenti di sei istituti tra elementari e medie dell'Isola

PALERMO – Dalla Sicilia in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Sono 95 le alunne e gli alunni di sei scuole elementari e medie dell’Isola che lunedì 6 novembre si recheranno a Roma per incontrare il Pontefice nell’aula Paolo VI. “I bambini incontrano il Papa” è il titolo dell’incontro, che vede la partecipazione di più di settemila bimbi provenienti da 84 Paesi del mondo.

È patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le scuole che compongono la delegazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia sono l’Istituto Comprensivo ‘Pascoli – Crispi’ di Messina, da Palermo la Direzione Didattica ‘Francesco Cavallari’ insieme agli Istituti Comprensivi ‘Giovanni Falcone’, ‘Guglielmo Marconi’ e ‘Padre Pino Puglisi’, da Carini l’Istituto Comprensivo ‘Laura Lanza’. Alunne e alunni saranno accompagnati dalla professoressa Giusy Lubrano e dalla dirigente tecnica Angela Fontana.