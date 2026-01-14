Scuola e Lavoro, 1,3 milioni per il nuovo Campus tecnologico

Sedi a Catania, Palermo, Trapani ed Enna

PALERMO – Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via libera a un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla Sicilia per la progettazione di un campus della filiera tecnologico-professionale.

Le risorse serviranno alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica di una struttura che si svilupperà con sedi diffuse nelle province di Catania, Palermo, Trapani ed Enna. L’iniziativa segna l’avvio operativo nell’Isola del modello “4+2”, introdotto dalla riforma Valditara per connettere in modo diretto l’istruzione tecnica con il mondo del lavoro.

L’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, ha sottolineato come il progetto, nato da un partenariato pubblico-privato sostenuto dal governo Schifani, miri a potenziare l’offerta formativa rendendola coerente con i fabbisogni del sistema produttivo nazionale.

Il finanziamento attuale rappresenta il primo passo verso la realizzazione complessiva del campus, il cui valore stimato ammonta a 24 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e garantire una maggiore stabilità occupazionale attraverso percorsi di studio più mirati.

Secondo la visione della Regione, il campus funzionerà come un “arcipelago della conoscenza”, mettendo a disposizione servizi fruibili sia dagli studenti degli Its Academy sia dal sistema scolastico regionale. Questi nuovi spazi saranno al servizio dell’intera filiera, creando una collaborazione strutturata tra istituti tecnici, professionali, agenzie formative e imprese.

Il modello punta a ridurre il divario tra istruzione e tessuto economico, rispondendo alle esigenze di sviluppo sociale ed economico dell’Isola.