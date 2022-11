Scuola, governo e sindacati firmano il nuovo contratto

Il via libera è arrivato dopo diverse ore di confronto tra esecutivo e parti sociali. Ecco quanto troveranno in più in busta paga

ITALIA 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA Il Governo e i sindacati hanno trovato l’accordo e firmato il rinnovo del contratto dei lavoratori della scuola. La firma del nuovo contratto riguarda sia il personale docente che non, in totale quasi 1,2 milioni di lavoratori. I lavoratori con questa nuova intesa vedranno in busta paga circa 100 euro in più e un riconoscimento degli arretrati (entrambi dovrebbero arrivare già a dicembre) che potrebbe essere pari fino a tremila euro. Il via libera è arrivato dopo diverse ore di confronto tra esecutivo e parti sociali: una proroga era comunque attesa da oltre tre anni. L’accordo fa seguito ad un ulteriore stanziamento da parte del governo di circa 100 milioni di euro. Altri 300 milioni erano già stati messi sul tavolo dal governo precedente. A gennaio 2023, comunque, ulteriori risorse potranno essere stanziate: si dovrà aspettare a vedere quante ne potranno essere ricavate dalla legge di Bilancio. Sempre da gennaio del prossimo anno gli aumenti dovrebbero crescere fino a 123 euro lordi al mese, sempre per effetto di ulteriori risorse inserite nella legge di Bilancio. Sono state rimandate all’anno nuovo anche tutte le discussioni sul fronte normativo, dal tema degli ordinamenti professionali a quello della mobilità e della formazione. Ma intanto, il punto economico è stato fatto.

Articoli Correlati EUROSTAT Condividi LA PROTESTA Condividi IL CASO Condividi MARSALA Condividi SAN GIOVANNI LA PUNTA Condividi IL FERRARIN Condividi SALUTE Condividi IL CASO Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI