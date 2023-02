Scuola, in Sicilia aumentano del 2% le iscrizioni nei licei

In leggera decrescita gli iscritti agli istituti tecnici e professionali

Le iscrizioni on line alle prime classi delle scuole superiori statali per il 2023-24 vedono il 63% degli studenti scegliere i licei, il 25,9% gli istituti tecnici, l’11,1% i professionali. Sono i dati, a chiusura delle iscrizioni alle prime classi, forniti dall’Ufficio scolastico regionale della Sicilia.

I dati dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia

Quest’anno i dati evidenziano un rialzo delle iscrizioni nei licei, che passano dal 61% al 63% (57,1% a livello nazionale) con un aumento del 2% rispetto all’anno scolastico 2022/23; in leggera decrescita (-1%) invece gli iscritti agli istituti tecnici, che passano dal 26,9% dell’anno scolastico in corso al 25,9% per il prossimo (30,9% a livello nazionale); lo stesso decremento (-1%) si registra per le iscrizioni ai professionali, che passano dal12,1% all’11,1% (12,1%a livello nazionale).