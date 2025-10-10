 Scuola, concorso per 58mila insegnanti: istanze entro il 29 ottobre
Scuola, maxi concorso per 58mila insegnanti: istanze entro il 29 ottobre

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA – Maxi concorso per docenti nella scuola primaria, secondaria e dell’infanzia. Oggi alle 14.00 si aprirà la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria.    

I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269.  

Le istanze potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 10 ottobre fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025.  A renderlo noto è il ministero dell’Istruzione e del Merito.

