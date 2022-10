Scuole, cadono controsoffitto e calcinacci: crolli a Palermo e Petralia

Due episodi uno nel capoluogo uno in una scuola materna della provincia

PALERMO – Crolla il tetto all’interno dei bagni della scuola Michelangelo Buonarroti di Palermo. L’episodio è avvenuto nei locali del plesso di Passo di Rigano.

Nessun è rimasto ferito. Ciò anche grazie all’esperienza di un bidello che, notando una strana crepa sul tetto, ha deciso di chiudere i locali della struttura di via Castellana.

Da capire le cause del crollo, anche se si sospetta si possa trattare di un’infiltrazione d’acqua. Adesso si aspetteranno le verifiche dei tecnici.

“Ho già informato il sindaco e l’assessore Tamajo dell’accaduto – ha detto il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello -. Domani mattina effettueremo un sopralluogo a scuola per capire lo stato dei locali

Petralia Soprana cadono calcinacci

A Petralia Soprana alcuni calcinacci sono caduti dal soffitto in un ambiente della scuola materna a Pianello frazione del Comune nel palermitano, nel fine settimana scorso, quando non c’erano alunni e insegnanti.

Oggi il plesso è chiuso ed entro la prossima settimana le sezioni saranno nuovamente operative, in accordo con il Dirigente Scolastico, nella vicina scuola elementare. Il crollo dei calcinacci è stato scoperto lunedì scorso alla riapertura delle classi. Subito sono scattate le verifiche dell’ufficio tecnico del Comune che ha constatato il distacco dell’intonaco dal soffitto dovuto, molto probabilmente, al suo spessore eccessivo.

“Un crollo improvviso che poteva avere esiti che non vogliamo neanche immaginare – afferma il sindaco Pietro Macaluso – Stiamo già pensando agli interventi da fare per far rientrare in tempi brevi gli alunni nella loro scuola”.