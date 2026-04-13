Seconda sconfitta consecutiva per il Catania: a Crotone finisce 2-0

Squadra stanca e gioco sterile

CATANIA – Catania umiliato e meritatamente sconfitto a Crotone al termine di una gara tra le peggiori disputate in questa stagione dai rossazzurri. Continua lo stato confusionale di Viali che non riesce a cavare un ragno dal buco da una compagine che sembra svuotata, abulica e priva di idee. Tutto semplice per il Crotone che, senza strafare, porta a casa l’intera posta in palio con un gol per tempo. Incredibile l’involuzione totale della formazione etnea dopo il cambio di allenatore… che dovrebbe fare riflettere non poco la dirigenza rossazzurra.

Primo tempo sonnolento ravvivato solo da sporadici lampi dei padroni di casa che ci provano all’inizio con Sandri e Zunno mentre Cicerelli non inquadra lo specchio della porta nell’unico tentativo degno di menzione da parte rossazzurra. Inevitabile il vantaggio del Crotone prima dell’intervallo quando Vinicius recupera un prezioso pallone a centrocampo e lancia Gallo sul cui assist volante Gomez tira a botta sicura: Dini è bravissimo ad opporsi ma nulla può sul tapin di Gallo.

Catania inguardabile e meritatamente sotto a metà gara. Nella ripresa la reazione degli ospiti non c’è: anzi è il Crotone a mettere al sicuro il risultato con il subentrato Musso che, ben imbeccato dall’inesauribile Gallo, supera Dini in uscita. Del tutto insignificanti, poi, i “cambi” operati da Viali con il Crotone che va vicino al terzo gol ancora con Musso mentre Bruzzaniti e Caturano solleticano appena la difesa crotonese che se la cava senza troppi sussulti. Un Catania patetico chiude il match a testa bassa e deve ringraziare il Picerno vittorioso in rimonta sul Cosenza se il secondo posto è ancora possibile da salvaguardare. Ma la strada è davvero irta e complicata per allenatore, calciatori e dirigenza ben lontani dall’essere protagonisti. Mai cambio di conduzione tecnica fu più deleterio!

CROTONE – CATANIA 2 – 0

CROTONE (4-3-3) – Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale (dal 1°s.t. Armini), Groppelli (dal 24°s.t. Guerra), Gallo, Vinicius, Sandri, Energe (dal 32°s.t. Veltri), Gomez (k) (dal 1°s.t. Musso), Zunno (dal 37°s.t. Piovanello).

A disposizione: Martino, Paciotti, Meli, Russo, Marazzotti, Maggio, Calvano, Vrenna, Bruno.

Allenatore: Emilio Longo.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Dini, Raimo (dal 12°s.t. Donnarumma), Ierardi, Miceli, Celli, Quaini, Di Tacchio (k) (dal 12°s.t. Corbari), D’Ausilio (dal 20° Forte), Cicerelli (dal 20°s.t. Caturano), Bruzzaniti, Lunetta (dal 37°s.t. Di Noia).

A disposizione: Bethers, Pieraccini, Cargnelutti, Allegretto.

Allenatore: William Viali.

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno.

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Davide Fedele (Lecce).

Quarto ufficiale: Domenico Leone (Barletta).

Operatore FVS: Pasquale Gatto (Lamezia Terme).

Reti : 43° p.t. Gallo (CRO); 14°s.t. Musso (CRO).

note: trasferta vietata ai tifosi del Catania residenti nel territorio etneo.

Indisponibili: Aloi, Rolfini, Di Gennaro (CT).

Squalificati: Casasola, Jimenez (CT).

Diffidati: Groppelli, Maggio, Sandri (CRO); Bruzzaniti, Cicerelli, Di Tacchio, Di Noia (CT).

Ammoniti: Quaini (CT); Groppelli (CRO); Sandri (CRO);

Primo tempo (1-0)

8° Dini blocca a terra la conclusione dal limite di Sandri;

10° Miceli devia in angolo la pericolosa conclusione ravvicinata di Zunno;

36° Cicerelli non inquadra lo specchio della porta da buona posizione;

43° Crotone in vantaggio: pallone recuperato da Vinicius, assist volante di Gallo per Gomez che tira in perfetta solitudine. Dini riesce a respingere ma nulla può fare sul secondo tentativo dello stesso Gallo che spedisce il pallone in rete: 1-0 !

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo premia il Crotone.

Secondo tempo (2-0)

1° nel Crotone, Armini e Musso Di Pasquale e Gomez;

12° nel Catania, Donnarunna e Corbari rilevano Raimo e Di Tacchio;

14° raddoppio del Crotone: Gallo serve in verticale Musso che supera Dini in uscita: 2-0 !

20° nel Catania, Forte e Caturano sostituiscono D’Ausilio e Cicerelli;

24° nel Crotone, Guerra subentra a Groppelli;

25° Novella calcia a lato dal limite;

29° Armini respinge quasi sulla linea di porta la girata di Bruzzaniti!

32° nel Crotone, Veltri sostituisce Energe;

34° sul diagonale di Gallo… Musso non arriva a deviare davanti alla porta di Dini;

37° nel Crotone, l’acciaccato Zunno lascia il posto a Piovanello;

37° nel Catania, Lunetta lascia il posto a Di Noia;

41° colpo di testa di Caturano: a lato;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° colpo di testa centrale di Forte;

51° Catania “non pervenuto” e meritatamente sconfitto!