See Sicily e Cannes, M5S: ‘Ars non calendarizza seduta, ha paura?’

La provocazione di Antonio De Luca

PALERMO – “Si potrebbe dire che la destra si avvale della facoltà di non rispondere in aula e ai siciliani su quello che potrebbe essere il più grande spreco di soldi pubblici degli ultimi anni della nostra regione. Perché il centrodestra non vuole parlare in aula dell’argomento See Sicily? Di cosa ha paura?”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, a commento del rifiuto della conferenza dei capigruppo di calendarizzare la seduta d’aula dedicata ai casi Cannes e See Sicily da tempo richiesta dal M5S .

“Ci chiediamo – afferma Antonio De Luca -perché temono di parlarne in maniera aperta davanti alla deputazione e ai siciliani, in presenza degli assessori Amata e Scarpinato e del presidente Schifani. Anche perché c’è da capire come intende comportarsi Schifani qualora la Sicilia dovesse essere costretta a restituire all’Europa decine e decine di milioni di euro”.