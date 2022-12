Segre: “Remiamo tutti dalla stessa parte, questo Palermo può fare tanto”

Parla il centrocampista rosanero autore del gol del pari contro il Brescia

PALERMO – C’è soddisfazione in casa Palermo dopo il pari esterno dei rosa a Brescia nell’ultimo match del girone d’andata di Serie B. In gol, tra le fila dei rosanero, ancora Jacopo Segre al suo secondo gol consecutivo nonché il terzo in campionato. Il centrocampista rosa è intervenuto al termine del match per parlare del risultato maturato al “Rigamonti”:

“Sono molto felice sia a livello personale che collettivo, stiamo dando frutto al lavoro che creiamo in settimana. Siamo contenti perché stiamo ascoltando il mister, remiamo tutti dalla stessa parte e abbiamo aggiunto un altro risultato utile consecutivo. Siamo un a squadra coesa che come tutti può soffrire ma siamo stati bravi a reagire, poi nella ripresa abbiamo padroneggiato il campo meritando anche la vittoria. Non siamo riusciti a segnare il 2-1 ma dobbiamo continuare su questa strada, adesso ci meritiamo un po’ di riposo e poi riprendiamo”.

Gol che, contro il Brescia, potevano essere due in virtù di un’ottima occasione non capitalizzata sul risultato di 1-1: “Dario mi ha messo una bella palla, sono arrivato dalle retrovie a cento all’ora e mi è mancata lucidità nel controllo finale. C’è rammarico perché potevo fare doppietta e poteva essere un’occasione ma dobbiamo continuare tutti su questa strada”.

“Questo Palermo può fare tanto – conclude Segre – non ci sono mai limiti quindi bisogna continuare a lavorare. Dobbiamo riattaccare la spina dopo le vacanze per proseguire un girone di ritorno a fuoco, noi e questa città meritiamo tanto quindi dobbiamo spingere fino alla fine”.