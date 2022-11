Seguace di Bolsonaro spara: un morto, ferito un bambino

Che cosa è successo.

Un sostenitore del presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl, foto d’archivio) ha sparato uccidendo un uomo di 28 anni e ferendo altre quattro persone, tra cui un bambino di 12, al termine delle presidenziali in Brasile, a Belo Horizonte, capitale dello Stato del Minas Gerais. Secondo quanto ricostruito, il gruppo si era riunito per seguire insieme gli scrutini e quando alcuni hanno esultato per la vittoria dell’ex sindacalista, il bolsonarista ha sparato a caso ammazzando l’uomo di 28 anni e ferendo due donne di 47, una di 40 ed un bambino di 12.