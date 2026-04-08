 Sei sbarchi di migranti a Lampedusa, arrivati in 163
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Sei nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 163 migranti

hotspot Lampedusa
Portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 180 ospiti
MEDITERRANEO
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1 min di lettura

LAMPEDUSA – Sono 163 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Sei i natanti, cinque salpati dalla Libia e uno da Zarzis in Tunisia, soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e dell’assetto danese di Frontex.

I gruppi erano composti da 7 a 45 persone, provenienti da Sudan, Afghanistan, Etiopia, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia, Ciad, Gambia e Pakistan. I migranti hanno riferito di voler raggiungere Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e Olanda.

Tutti, dopo un primo triage sanitario fatto a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 180 ospiti.

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