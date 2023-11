Selfie e malumori nelle opposizioni, Di Paola: “Serve più coordinamento”

"La foto con Falcone? Se me la chiede uno degli assessori più distanti da Schifani..."

2' DI LETTURA

PALERMO – La foto non mette in crisi i rapporti tra le anime delle opposizioni all’Ars, ma qualche mugugno dietro le quinte lo ha creato. La presa di distanza del Pd dall’accoppiata M5s-Sud chiama nord – con il selfie di fine lavori della commissione Bilancio che vede insieme l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, i deputati della maggioranza e cinque parlamentari dell’opposizione – fa discutere all’indomani dell’approvazione del maxi emendamento alla ‘manovrina’.

Gli assenti

I dem hanno voluto esprimere dissenso rispetto all’andamento dei lavori sul maxi emendamento, contestando la parcellizzazione dei contributi nel testo, alcuni per poche migliaia di euro. Ecco perché nel selfie scattato in piena notte, subito dopo l’approvazione del maxi emendamento, non ci sono i volti sorridenti dei deputati del Partito democratico tra quelli soddisfatti degli altri parlamentari e dell’assessore all’Economia.

I presenti

Ci sono, invece, i volti di Ismaele La Vardera (Sud chiama nord, in sostituzione di Cateno De Luca) e dei Cinquestelle Nuccio Di Paola, Cristina Ciminnisi, Angelo Cambiano e Antonino De Luca. Il Pd non ha partecipato alla determinazione del parere della Commissione, mentre gli altri esponenti delle opposizioni sono rimasti esprimendosi comunque negativamente su un provvedimento che alla fine, però, ha contemplato le richieste di tutti i presenti.

Di Paola: “Serve una cabina di regia delle opposizioni”

Getta acqua sul fuoco Di Paola, coordinatore regionale del movimento cinque stelle: “Stiamo lavorando a una cabina di regia unica delle opposizioni, serve accelerare su questo percorso per muoverci con maggiore coordinamento – dice -. Siamo riusciti a migliorare la manovra di assestamento inserendo degli emendamenti del Movimento cinque stelle, del Pd e di Sud chiama nord – aggiunge -. Il nostro parere complessivo resta critico, ma ci sarà la possibilità tutti insieme di modificare ulteriormente le cose. Il selfie? Lo accetto di buon grado se a chiedermelo è uno degli assessori più distanti da Schifani (Falcone, ndr)”.