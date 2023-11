Con qualche assente

1' DI LETTURA

PALERMO – Tutta la soddisfazione di Marco Falcone per il lavoro fatto in commissione Bilancio, dove ieri a tarda sera è stato approvato il maxiemendamento alla manovra correttiva, è in un post che l’assessore regionale all’Economia ha pubblicato sul proprio profilo Fb intorno all’1 di notte: “Passata la mezzanotte. Conclusi i lavori in Commissione, un selfie ci sta. Oltre i partiti… Buonanotte #Sicilia”.

Il selfie all’Ars in piena notte

Nel selfie all’Ars i volti sorridenti dei deputati di maggioranza ma anche dei parlamentari del M5s con in testa il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola e di Ismaele La Vardera di Sud chiama Nord. Non s’intravede nessun onorevole del Pd.