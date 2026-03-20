Seminario ‘Costruttori di pace’, Dipasquale: “I giovani sono il futuro”

Incontro all'Ars sulle orme di Rosario Livatino e Carlo Acutis

PALERMO – Si è concluso a Palazzo dei Normanni di Palermo il seminario di studi dal titolo ‘Costruttori di pace attraverso opere di giustizia. Sulle orme di Rosario Livatino e Carlo Acutis’. L’iniziativa ha rappresentato il momento culminante di un percorso formativo intenso e partecipato, promosso dal Parlamento della legalità internazionale, dalla Pontificia facoltà teologica di Sicilia e dalla Pontificia accademia di teologia.

Il progetto

Un cammino che ha intrecciato riflessione giuridica, impegno educativo e profondità spirituale, ponendo al centro il valore della legalità come fondamento di una società autenticamente giusta e pacifica.

L’incontro con gli studenti

“I giovani sono la speranza per recuperare gli errori fatti dalle generazioni passate – ha affermato il deputato del Pd Nello Dipasquale rivolgendosi agli studenti presenti ai quali ha anche fatto visitare Sala d’Ercole -. Purtroppo il mondo in questo momento non è uno dei posti migliori e sappiamo perché visti tutti gli accadimenti”.

la visita degli studenti con Dipasquale a Sala d’Ercole

“Dovete essere stimolati ed occuparvi della cosa pubblica – ha aggiunto -. È fondamentale andare a votare, avere delle idee, anche se sono diverse da quelle di tutti gli altri. Voi dovete impadronirvi del futuro. Non esistono contrapposizioni per la religione, il colore della pelle o l’orientamento sessuale”.