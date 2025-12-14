Senologia al Giovanni Paolo II, Bennardo: “Garantire il servizio”

RAGUSA – “Il Servizio di Senologia del Giovanni Paolo II è una risorsa preziosa per la nostra comunità, qualora mancassero tempestive decisioni da parte dell’azienda sanitaria, centinaia di pazienti potranno essere costrette a spostarsi in altre province per ricevere le cure necessarie”, a dichiararlo Federico Bennardo, consigliere comunale di Ragusa. Infatti l’ospedale a breve dovrebbe vedere il probabile pensionamento del responsabile del servizio, uno dei due medici che compongono l’attuale equipe, questo rischia di compromettere la continuità e l’efficienza delle prestazioni.
“Utile garantire ai medici migliori condizioni lavorative ed al contempo attivarsi immediatamente con un avviso pubblico per garantire l’eventuale sostituzione del personale medico in tempi rapidi, salvaguardando così il diritto alla salute delle nostre cittadine”.