Senza dimora, il Comune di Catania istituisce il tavolo permanente

L'assessorato avvia la cabina di regia contro la marginalità

CATANIA – La giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino ha approvato una delibera che istituisce un Tavolo tecnico interistituzionale permanente per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza fissa dimora.

La proposta, avanzata dall’assessora ai Servizi sociali Serena Spoto, punta a creare una cabina di regia stabile per coordinare gli interventi sul territorio e superare la gestione frammentata del fenomeno.

Il Tavolo metterà in rete Comune, Asp, Dipartimento di Salute mentale, ospedali, Questura e Polizia locale con l’obiettivo di condividere dati, protocolli e strategie comuni. Tra le priorità: una mappatura aggiornata delle persone senza dimora, il rafforzamento della collaborazione con il Terzo settore e la definizione di procedure operative per interventi sociali, sanitari e di sicurezza.

L’organismo lavorerà anche alla definizione di un nuovo protocollo d’intesa su temi come l’iscrizione anagrafica tramite via fittizia, le dimissioni ospedaliere protette e la tutela delle persone con fragilità psichiche.

“Non è un atto burocratico ma una scelta politica chiara – ha spiegato Spoto –. Per troppo tempo la grave emarginazione è stata affrontata solo come emergenza. Con questo Tavolo vogliamo garantire risposte coordinate e strutturali alle persone più fragili”.