Sequestrata discarica abusiva nel Palermitano: denunciato un 52enne

CAMPOREALE (PALERMO) – Sequestrata dai carabinieri una discarica abusiva a Camporeale, comune della provincia di Palermo.

In un’area di 1400 metri quadrati è stata scoperta una zona di stoccaggio di rifiuti di ogni tipo. I militari, insieme ai colleghi specializzati del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, hanno denunciato un uomo di 52 anni, accusato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nella discarica sono stati trovati pneumatici, parti di automobili, imballaggi, elettrodomestici in parte distrutti, materiale di risulta di lavori edili e carcasse di auto.