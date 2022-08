Sequestro a Trump, la Casa Bianca prende le distanze dalla Fbi ma c’è preoccupazione

Intanto continua l'indagine sul tentativo di ribaltare l'esito del voto presidenziale in Georgia

1' DI LETTURA

La Casa Bianca prende le distanze dall’indagine dell’Fbi sui documenti classificati sequestrati a Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago ma in privato i dirigenti dell’amministrazione sono diventati progressivamente preoccupati per i materiali che l’ex presidente aveva portato con sè e per quello che intendeva farne.

Inoltre Il senatore repubblicano Lindsey Graham dovra’ testimoniare a porte chiuse il 23 agosto davanti al gran giuri’ nelle indagini sul tentativo dell’allora presidente Donald Trump di ribaltare l’esito del voto presidenziale in Georgia.