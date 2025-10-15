Sequestro di persona dopo uno scontro tra bande: la condanna

Otto anni a Francesco Mollica. Ecco la decisione del gup di Catania

SIRACUSA – Il gup del Tribunale di Catania ha condannato a otto anni di reclusione il ventenne siracusano Francesco Mollica arrestato dai carabinieri per sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati in concorso, reati commessi nel giugno del 2024.

Nove gli indagati nell’operazione che hanno scelto di sottoporsi a rito ordinario. Solo Mollica, difeso dall’avvocato Junio Celesti, ha scelto il rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere.

Secondo l’accusa, ci sarebbe stato uno scontro tra due bande a Scicli con l’esplosione di due colpi di arma da fuoco per un mancato pagamento di una partita di droga. Un gruppo di ventenni ragusani si sarebbe fatto consegnare dalla banda siracusana poco meno di 4 kg di hashish senza corrispondere circa 15mila euro.

Un’azione che avrebbe provocato la ritorsione del gruppo siracusano, i colpi di pistola e il sequestro di un 19enne poi liberato dal gruppo speciale dei carabinieri.