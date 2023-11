Serafino Famà, il ricordo a Catania dei colleghi della Camera penale

L'avvocato è stato ucciso dalla mafia 28 anni fa

CATANIA – Serafino Famà, avvocato penalista catanese, è stato ucciso dalla mafia 28 anni fa. Come ogni anno, la Camera penale di Catania si è riunita per commemorare il collega scomparso. Gli avvocati si sono riuniti in piazza Serafino Famà, dove hanno depositato una corona di fiori.

Il ricordo di Serafino Famà

La Camera penale di Catania scrive sul proprio profilo Facebook: “Giorno della commemorazione da parte della Camera Penale di Catania che questa mattina ha deposto una corona in ricordo dell’amico e professionista scomparso. Momento di grande partecipazione e commozione per chi come il presidente avvocato Francesco Antille ha vissuto l’uomo e il professionista”.

“Dobbiamo cogliere da quel sacrificio – si legge ancora – i valori essenziali che hanno contraddistinto la vita dell’avvocato Serafino Famà. Un uomo che difendeva la legge seguendo il proprio mandato con coscienza e rispetto del diritto”.