Weekend negativo in Serie A1: perdono TeLiMar, Ortigia e Nuoto Catania

I palermitani lasciano il primato in classifica

1' DI LETTURA

Weekend da dimenticare per le squadre siciliane impegnate nella quarta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nessuna delle tre compagini della massima serie italiana è riuscita a portare a casa una vittoria.

Il TeLiMar perde il primato in classifica con la sconfitta subita da Salerno. Nella bolgia della piscina “Simone Vitale” della città campana, arriva il primo ko in campionato per il club dell’Addaura. Assenze importanti per entrambe le compagini, con i padroni di casa che consolidano il vantaggio per la vittoria finale tra il secondo e il terzo quarto.

L’Ortigia di Stefano Piccardo, invece, cade a Savona, perdendo di misura una partita che, in alcuni momenti, è sembrato poter portare dalla sua parte. Gli aretusei hanno giocato una gara di grande intensità in difesa, annullando tante superiorità, ma hanno pagato qualche errore in attacco e soprattutto alcune gravi disattenzioni ai due metri.

L’AN Brescia, infine, ha vinto nel match casalingo contro la Nuoto Catania per 20-10. Partita mai in discussione quella contro gli etnei.