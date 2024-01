Pallavolo, l’Akademia Città di Messina vince la prima nel Pool Promozione

Esordio storico per le siciliane

MESSINA – Inizia nel migliore dei modi il cammino di Akademia Sant’Anna – Città Di Messina nella seconda fase della stagione di Serie A2 di pallavolo femminile. Nel giorno dello storico esordio in Pool Promozione, arriva il successo per 3-1 ai danni dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Primi due set, uno per parte, in cui le due squadre mostrano carattere e spirito di sacrificio, riuscendo a prevalere sull’avversario con ampio margine finale. Nel terzo parziale, avvio equilibrato, poi solo Messina con Montecchio ad inseguire invano, senza mai riuscire davvero ad impensierire le padrone di casa. Nel quarto set, siciliane a mani basse e Montecchio troppo anzitempo fuori gara.

In conferenza stampa post-gara, coach Fabio Bonafede commenta l’incontro: “È stata una partita difficile. Le avversarie, partite cariche, hanno difeso l’impossibile. Prova di carattere, la nostra, in cui siamo riusciti a spegnere questo loro avvio furente. La gente si aspetta da noi sempre il massimo. Venivamo da due partite dispendiose, perdere in quel modo con Busto va bene ma ti resta l’amaro in bocca. La squadra, sotto l’aspetto delle energie nervose, mi ha sorpreso. Grandissima prova a muro e inoltre abbiamo battuto meglio del solito. Le ragazze mostrano un carattere incredibile, non era facile fare questa prestazione nella terza partita della settimana. A Cremona non so come andrà ma avremo tutta la settimana per prepararla“.