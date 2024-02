Cremonese-Palermo 2-2: Coda pareggia, clamoroso allo “Zini” – LIVE

La diretta testuale della sfida tra i grigiorossi e i rosanero

Allo stadio “Giovanni Zini” si affrontano Cremonese e Palermo. La sfida mette in palio il secondo posto nella classifica del campionato di Serie B: padroni di casa a quota 46 punti, i rosanero sono dietro con 45 lunghezze.

La partita

Articolo in aggiornamento

50′ GOL DELLA CREMONESE! Aurelio è troppo leggero, non spazza via il pallone e Coda lo anticipa. Da posizione defilata l’attaccante grigiorosso calcia col sinistro e batte Pigliacelli sul palo lontano

49′ – GOL DELLA CREMONESE! Coda calcia dalla lunga distanza, Pigliacelli respinge e Johnsen appoggia di prima intenzione per l’arrivo di Castagnetti. I grigiorossi riaprono il match

Ore 15.05 – Riprende il match, al via il secondo tempo

45′ + 2′ – Squadre negli spogliatoi al duplice fischio del direttore di gara. Punto di svolta nei primi 45 minuti è il rosso diretto a Sernicola. Palermo in vantaggio su rigore, realizza Brunori, e Cremonese che resta in dieci. La squadra padrone di casa non si arrende e prova a pareggiare il match, ma quasi allo scadere arriva il raddoppio firmato, ancora una volta, da Ranocchia

45′ – Due i minuti di recupero

44′ – GOL DEL PALERMO! Lettura illuminante di Gomes per l’inserimento di Diakité verso la linea di fondo. L’ex Ternana trova a rimorchio Ranocchia che deve solo appoggiare in rete! Quarto gol di fila per il numero 14 dei rosanero

43′ – Cross in area rosanero di Zanimacchia, Coda non colpisce il pallone ma la sfera resta lì e come un treno arriva Pickel. Colpo a botta sicuro e tiro alto sopra la traversa

40′ – Grigiorossi in dieci già da diversi minuti, ma che non sembrano volersi arrendere con facilità. Il Palermo prova a far male anche in ripartenza

35′ – Ancora pericoloso il Palermo, questa volta dalla corsia opposta. Diakité crossa e trova in mezzo Segre, colpo di testa parato da Jungdal

32′ – Brunori si allarga sulla destra e vede il taglio in area di rigore di Ranocchia. Il numero 14 non colpisce bene la sfera a tu per tu con il portiere avversario

28′ – La Cremonese prova a reagire nonostante l’inferiorità numerica, il Palermo invece prova a chiudere la gara

18′ – GOL DEL PALERMO! Brunori non sbaglia dal dischetto e spiazza Jungdal. Rosanero in vantaggio, Cremonese in dieci uomini

17′ – CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO! Sernicola prende la sfera con il braccio, il direttore di gara non ha dubbi: penalty per i rosanero e rosso diretto per il numero 17 dei grigiorossi

15′ – On Field Review, il direttore di gara viene richiamato dal VAR: potrebbe esserci un fallo di mano di un giocatore della Cremonese in area di rigore dopo il colpo di testa di Segre

13′ – Giallo per Castagnetti

12′ – Padroni di casa ancora pericolosi con un tiro da posizione ravvicinata di Zanimacchia

10′ – Corner pericoloso per la Cremonese, la difesa dei rosanero spazza via la sfera

4′ – Sernicola prova il tiro dalla lunga distanza, palla vicino all’incrocio dei pali della porta difesa da Pigliacelli

Ore 14.01 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, inizia il match allo “Zini”

Ore 13.59 – Cremonese e Palermo rientrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio d’inizio

Ore 13.45 – Le due compagini rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 14.00

Ore 13.30 – Squadre in campo, riscaldamento prima della gara

Il tabellino

CREMONESE: Jungdal, Ravanelli, Pickel, Bianchetti (Cap.), Sernicola, Castagnetti, Vazquez, Antov, Johnsen, Coda, Zanimacchia. A disposizione: Saro, Marrone, Falletti, Ciofani, Afena Gyan, Ghiglione, Della Rovere, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

PALERMO: Pigliacelli, Gomes, Segre, Brunori (Cap.), Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco, Nedelcearu, Diakité, Aurelio, Ceccaroni. A disposizione: Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Henderson, Traorè, Coulibaly. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Massa (Imperia). AA1: Dei Giudici (Latina). AA2: Di Giacinto (Teramo). IV UFFICIALE: Turrini (Firenze). VAR: Paterna (Teramo). AVAR: Santoro (Messina).

MARCATORI: 18′ Brunori (P), 44′ Ranocchia (P), 49′ Castagnetti (C), 51′ Coda (C).

NOTE: Ammoniti: Castagnetti (C). Espulsi: Sernicola (C).