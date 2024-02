Feralpisalò-Palermo 0-0: fine primo tempo, Gardesani più pericolosi – LIVE

La diretta testuale del match tra i Gardesani e i rosanero

Il Palermo di Eugenio Corini deve tornare a vincere in trasferta per continuare a giocarsi un posto per la lotta alla promozione in Serie A. Al “Garilli” di Piacenza i rosanero affrontano la Feralpisalò, reduce da un periodo positivo con l’obiettivo di uscire dalla zona retrocessione.

La partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 2′ – L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Il Palermo controlla di più il gioco nel corso del primo tempo ma il numero di occasioni pericolose è a favore della Feralpisalò che ha impensierito a più riprese la retroguardia dei rosanero

45′ + 2′ – Ennesimo salvataggio in allungo per Pigliacelli sul colpo di testa di Ceppitteli diretto sul palo lontano

45′ + 1′ – Feralpisalò ancora pericolosa con Felici che prova a piazzarla ma trova l’intervento di Pigliacelli, arriva Kourfalidis che tenta di spingere in rete a botta sicura ma trova l’intervento in extremis di Lund

45′ – Assegnati due minuti di recupero

43′ – Giallo per Di Mariano

41′ – Ci prova il Palermo con Diakité che spinge sulla destra e rimette in mezzo per Lund che non centra la porta

38′ – Ottima accelerazione di Di Mariano che imbuca per Brunori che fa scivolare il pallone per poi calciare con il destro a incrociare. Pizzignacco non si fa sorprendere

34′ – Riprende il match

31′ – Si ferma il gioco, il direttore di gara deve sostituire auricolare e microfono per alcuni problemi di trasmissione

23′ – Piglaicelli smanaccia sul colpo di testa di Ceppitelli a botta sicura sugli sviluppi di un calcio d’angolo

22′ – Riparte bene la Feralpisalò con Felici che dalla sinistra si spinge verso il fondo del campo e trova a rimorchio Compagnon che si inserisce bene e colpisce la traversa

15′ – Ritmi non altissimi a quindici minuti dall’inizio del match, le due squadre sembrano ancora in fase di studio

5′ – Pericolosa la Feralpisalò con Zennaro che riesce a trovare la conclusione da posizione defilata, Pigliacelli non trattiene e Di Molfetta sfiora il gol

Ore 14.03 – Primo pallone giocato dalla squadra di casa, al via il match al “Garilli”

Ore 14.00 – Feralpisalò e Palermo arrivano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 13.45 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 14.00

Ore 13.20 – I calciatori scendono in campo per il riscaldamento

Ore 13.00 – Mister Corini perde Claudio Gomes a poche ore dall’inizio della gara. Il centrocampista francese non sarà della partita a causa di una sindrome influenzale accusata questa mattina. Al suo posto Stulac titolare

Il tabellino

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Balestrero (Cap.), Di Molfetta, Compagnon, Zennaro, Cepppitelli, Kourfalidis, Bergonzi, Martella, La Mantia, Felici. A disposizione: Liverani, Volpe, Tonetto, Dubickas, Krastev, Pilati, Sau, Hergheligiu, Manzari, Attys, Letizia, Petrelli. Allenatore: Zaffaroni.

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Stulac, Segre, Brunori (Cap.), Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco, Nedelcearu, Diakité, Ceccaroni. A disposizione: Nespola, Kanuric, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Aurelio, Henderson, Traorè, Coulibaly. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Fourneau (Roma 1). AA1: Votta (Moliterno). AA2: Bitonti (Bologna). IV UFFICIALE: Cappai (Cagliari). VAR: Meraviglia (Pistoia). AVAR: Abbattista (Molfetta).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Di Mariano (P).