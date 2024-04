Palermo, Buttaro: “Ecco cosa ci ha chiesto mister Mignani”

Il difensore: "Mancano cinque partite, dobbiamo fare più punti possibili"

PALERMO – Due pareggi su due partite giocate con in panchina il nuovo allenatore Michele Mignani. Così il Palermo sta provando a ripartire da quando il tecnico ex Bari ha preso il posto di Eugenio Corini. In trasferta contro il Cosenza, nell’ultimo turno di Serie B, ha anche ritrovato un posto da titolare Alessio Buttaro, nonché autore del gol che aveva sbloccato la partita (poi Tutino su rigore nella ripresa ha siglato il definitivo 1-1). Ed è lo stesso esterno rosanero che ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante commenta la gara di sabato 13 aprile.

“A Cosenza abbiamo fatto una buona partita, purtroppo siamo un po’ amareggiati dal risultato perché comunque co servivano questi tre punti però è andata così e adesso si pensa alla prossima. Abbiamo fatto un buon primo tempo secondo me andando in vantaggio e poi purtroppo abbiamo subito quel rigore. Poi abbiamo provato comunque a cercare di ribaltarla ma non ci siamo riusciti”.

“Sono contento del gol perché comunque lo volevo dedicare sia la mia famiglia che ai miei compagni di squadra – aggiunge Buttaro -. Mi hanno fatto molto piacere comunque perché dopo un periodo diciamo lontano dal campo mi sono riscattato, invece lo dedico alla mia famiglia perché comunque mi è sempre stata vicino quindi sono contento di essere rientrato così. Questo gol è stato molto importante perché mi dà la forza di andare avanti e ha ripagato i miei sacrifici. L’avrei barattato soltanto per la vittoria”.

Le richieste di Mignani

Nonostante il cambio di allenatore il gruppo rosanero resta unito e questo lo conferma lo stesso difensore del Palermo: “La nostra forza è proprio nel gruppo perché come ha detto Henderson dopo la partita abbiamo dimostrato e tuttora lo facciamo che c’è molta unione tra di noi – spiega Buttaro -. Infatti chiunque scende in campo può essere decisivo sia dal primo minuto e sia che entra dalla panchina. A Cosenza ho giocato quinto di destra e mi trovo molto bene in questo ruolo perché comunque è un ruolo diciamo di corsa, di gamba e mi sento di poter esprimere un po’ le mie mie qualità”.

“Sono contento che comunque mi sono trovato bene e spero di continuare così perché il mister ci ha chiesto di essere incisivi, di giocare con la mente libera e di fare le cose semplici. Sappiamo la forza del gruppo e sicuramente facendo queste cose i risultati verranno fuori. Anche a Cosenza sono venuti più di 600 tifosi e ci dispiace soltanto di non essere riusciti a dare loro i tre punti. Ovviamente adesso li aspettiamo tutti al Barbera per la partita contro il Parma”, ha aggiunto l’ex Roma.

Verso il Parma

Il Palermo, venerdì 19 aprile a partire dalle 20.30, ospiterà il Parma capolista al “Renzo Barbera”: “Venerdì sera arriva la capolista e noi dobbiamo farci trovare super pronti perché bisogna lavorare duramente in settimana. Anche all’andata abbiamo dimostrato che comunque li possiamo mettere in difficoltà e bisogna scendere in campo per l’obiettivo. Siamo concentrati per il rush finale, adesso non possiamo più sbagliare. Mancano cinque partite e bisogna fare più punti possibili per arrivare poi al 10 maggio con il Südtirol alla fine della partita e tirare le somme”, ha concluso il classe 2002.