Palermo-Bari, Corini: “Questa crescita va consolidata, testa alla Feralpisalò”

Il mister: "Nei momenti importanti è stato fondamentale Brunori"

PALERMO – Il club rosanero vince e convince contro il Bari nel match casalingo dell’anticipo di Serie B. La gara, terminata 3-0 in favore dei rosanero, la commenta così in conferenza stampa il tecnico del Palermo Eugenio Corini: “Abbiamo fatto una prestazione di livello, la squadra ha retto bene e ha avuto compattezza. Nei momenti importanti è stato fondamentale Brunori. Questo dimostra lo spirito della squadra. Mentalità, condivisione, consapevolezza. In questi aspetti lavoriamo e voglio vedere la crescita. In questo lavoro conta sempre cosa fai domani, adesso dobbiamo prepararci al meglio contro un’avversaria complicata che è la Feralpisalò”.

“Penso che è uno spirito che si è consolidato, capisco che è più facile vederlo quando vinci – spiega l’allenatore parlando dell’unione dei suoi ragazzi -. Ho chiesto questo oggi a Brunori, che è il mio capitano. È come se avesse fatto due gol questa sera con i salvataggi che ha fatto sulla linea di porta, gliel’ho detto e lui ha sorriso essendo un vero bomber”.

“Importante mantenere la porta inviolata, ci teniamo tutti. Catanzaro è stata una ricerca costante in questo. Se hai voglia, preservi la tua porta con tutta l’energia che c’è. È un passaggio importante di crescita, se vogliamo definire un campionato di un certo tipo dobbiamo farlo”, aggiunge Corini che dopo diverse gare è riuscito a concludere un match con la porta inviolata dei suoi.

Sui singoli e sulle vittorie al “Barbera”

Corini, poi, ha commentato le prestazioni di alcuni suoi calciatori scesi in campo contro il Bari: “Di Mariano? Sono contento, è cresciuto dopo i problemi fisici che ha avuto. Ho degli esterni di un certo tipo e lui ha qualità. A me piace una squadra che martella ed è aggressiva. Stiamo prendendo consapevolezza. Abbiamo preso Ranocchia e Diakité che alzano il livello tecnico e di corsa della squadra. Traorè aumenta anche questo livello, è un ragazzo molto forte. Adesso è fondamentale andare a fare una bella partita contro la Feralpisalò. Va consolidata questa crescita per diventare sempre più forti. Questo momento del campionato è sempre più decisivo”.

“Quarto successo consecutivo al Barbera? Avere trovato questo spirito e questa consapevolezza è importante. La nostra mentalità è la partita successiva, dobbiamo ragionare un giorno alla volta. C’è sempre qualcosa da migliorare, è una ricerca costante. A volte questo stadio ti porta a fare cose in più che non ci servono, soprattutto quando vinciamo. Sono le cose concrete che ti fanno giocare bene. Il nostro percorso in trasferta è stato un po’ così. Le condizioni per far sì che si torni al successo in trasferta le creiamo. Ho dato due giorni di riposo ai ragazzi, da lunedì andremo a preparare una grande settimana verso la Feralpisalò che fa risultato da diverse partite di fila”, ha concluso l’allenatore del Palermo.