Palermo-Como 3-0: Di Francesco cala il tris al “Barbera” – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i lariani

PALERMO – I trentunomila tifosi sugli spalti del “Barbera” sono pronti a spingere il Palermo nel big match di Serie B contro il Como. La sfida mette in palio punti pesanti per la lotta alla promozione diretta in Serie A.

La partita

Articolo in aggiornamento

83′ – GOL DEL PALERMO!

72′ – Arrivano le sostituzioni anche in casa Palermo. Entrano Vasic per Di Mariano e Coulibaly per Ranocchia

69′ – Triplo cambio per il Como. Fuori Curto, Gabrielloni e Verdi, dentro Ballet, Nsame e Chajia

64′ – GOL DEL PALERMO! Ancora Di Mariano dalla destra spinge in profondità e cerca in mezzo all’area Brunori. Il numero 9 dei rosanero viene anticipato da Goldaniga, ma questa volta arriva Ranocchia a botta sicura e batte l’estremo difensore dei lariani

55′ – Ammonito Curto

51′ – Altra occasione mancata per i rosanero! Gomes si inserisce benissimo e supera anche Semper che aveva lasciato i pali. A porta spalancata il centrocampista dei rosanero non calcia e serve Di Francesco in area che non controlla la sfera

Ore 17.30 – Comincia il secondo tempo al “Barbera”

45′ + 6′ – L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Il Como, soprattutto nei primi trenta minuti di gioco, fa la gara e gestisce di più la sfera. Poi il Palermo passa in vantaggio con Brunori e la partita prende una piega diversa, con i rosa che vanno più volte vicino al gol del raddoppio

45′ + 1′ – Kone non può proseguire la gara, al suo posto entra Abildgaard. Sfortunata la compagine ospite, costretta a sostituire proprio il calciatore entrato al posto di Baselli

45′ – Entra ancora la barella in campo, questa volta proprio per il subentrato Kone che resta a terra dopo uno scontro. Intanto sono sei i minuti di recupero

42′ – Occasione d’oro per il Palermo! Palla recuperata da Ranocchia che calcia forte da fuori area con il sinistro; Semper para e ancora Brunori prova a far gol sulla ribattuta ma spara alto

41′ – Altro gol annullato, questa volta al Palermo, per posizione di fuorigioco di Brunori. Il numero 9 dei rosanero aveva ribattuto in rete sulla respinta di Semper dopo il tiro di Di Francesco

37′ – Pigliacelli fa una super parata sul tiro in a incrociare di Kone da fuori area

35′ – GOL DEL PALERMO! Di Mariano sulla corsia di destra supera due avversari e trova, in area di rigore avversaria, l’inserimento sul primo palo di Brunori che appoggia in rete con il destro

32′ – Gol annullato a Gabrielloni del Como per una posizione di fuorigioco. Il numero 9 dei lariani, lanciato in verticale da Kone, aveva battuto Pigliacelli con il destro

31′ – Calcio di punizione da posizione molto pericolosa in favore del Como, calcia Verdi che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli

26′ – Ritmi che non si alzano a quasi mezz’ora dall’inizio del match

18′ – Il numero 8 del Como accusa probabilmente un problema al ginocchio, al suo posto entra Kone

16′ – Gioco fermo, Baselli si fa male da solo e deve lasciare il campo in barella

14′ – Ci prova Verdi da fuori area, tiro centrale e facile presa per Pigliacelli

11′ – Giallo per Bellemo

9′ – Primo tiro dei lariani, Gabrielloni però non centra la porta

8′ – Como in possesso palla nei primi minuti di gioco, il Palermo si difende e attende di ripartire

Ore 16.19 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, comincia il match al “Barbera”

Ore 16.18 – Minuto di silenzio per le vittime del disastro di Firenze

Ore 16.15 – Palermo e Como in campo, soliti saluti di rito prima del fischio d’inizio

Ore 16.00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle ore 16.15

Ore 15.40 – Le squadre entrano sul terreno di gioco per il riscaldamento

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Gomes, Segre, Brunori (Cap.), Di Mariano (dal 72′ Vasic), Ranocchia (dal 72′ Coulibaly), Di Francesco, Nedelcearu, Diakité, Aurelio, Ceccaroni. A disposizione: Nespola, Kanuric, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Henderson, Traorè, Coulibaly. Allenatore: Corini.

COMO: Semper, Goldaniga, Curto (dal 69′ Ballet), Baselli (dal 18′ Kone), Gabrielloni (dal 69′ Nsame), Bellemo (Cap.), Strefezza, Da Cunha, Ioannou, Verdi (dal 69′ Chajia), Barba. A disposizione: Bolchini, Sala, Iovine, Chaija, Gioacchini, Odenthal, Braunoder, Abildgaard, Ballet, Nsame, Cassandro, Kone (dal 45’+1′ Abildgaard). Allenatore: Roberts.

ARBITRO: Aureliano (Bologna). AA1: Pagliardini (Arezzo). AA2: Ricciardi (Ancona). IV UFFICIALE: Vogliacco (Bari). VAR: Serra (Torino). AVAR: Meraviglia (Pistoia).

MARCATORI: 35′ Brunori (P), 64′ Ranocchia (P).

NOTE: Ammoniti: Bellemo (C), Curto (C).