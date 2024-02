Palermo, Corini: “A Cremona occasione persa. Ternana? Gara importante”

Il tecnico alla vigilia: "Tante aspettative su Traorè. Da valutare Gomes"

PALERMO – Ripartire immediatamente contro la Ternana. Con questa premessa il Palermo vuole scacciare via il rammarico del pareggio per 2-2 arrivato contro la Cremonese appena due giorni fa. Alla vigilia della sfida casalinga contro le Fere (calcio d’inizio ore 20.30), il tecnico dei rosanero Eugenio Corini prova a riavvolgere il nastro in seguito alla delusione per il pari arrivato sabato allo “Zini” di Cremona.

“Rimane un’occasione persa. La percezione dello spogliatoio era come quella di una sconfitta. Questo certifica il livello dove siamo arrivati e a cosa ambiamo, al netto di una prestazione ben fatta contro una squadra di valore. Stavamo facendo le nostre cose e loro hanno provato a spingere. Abbiamo preso il gol del 2-1 e hanno fatto un grandissimo gol. Poi in due minuti hanno fatto due gol. Sul gol del due pari abbiamo delle responsabilità nostre, non puoi pensare di accontentarti e di non accorciare“.

“L’inerzia del doppio vantaggio e della superiorità numerica ci ha portato a dieci minuti di difficoltà, quello che era positivo per noi lo è diventato per loro – prosegue il mister -. Poi abbiamo costruito delle azioni importanti. Se vado a valutare la Cremonese nelle due partite, quattro punti per me ci stanno, il rammarico è comunque anche un eufemismo. Ora dobbiamo pensare alla Ternana che è comunque una gara importante. La classifica è lì e dobbiamo pensare a batterla adesso”.

“La Cremonese ha una squadra importante con giocatori di qualità nella gestione di determinate situazioni – aggiunge Corini soffermandosi anche sull’aspetto della tenuta fisica -. Penso che poi dentro ci si può scrivere quello che vogliamo, per me la squadra fisicamente sta molto bene. Lo certificano determinati dati. Penso che sia un concetto di inerzia psicologica al cospetto del valore degli avversari. Dovevamo non accettare quel momento positivo loro. Dobbiamo avere il coraggio di dimostrare quello che sappiamo fare. Sappiamo che non è un concetto di condizione atletica, abbiamo sbagliato i momenti importanti e poi non siamo stati bravi ad andare a riprenderci la vittoria”.

“La partita era aperta, sapevamo che loro avrebbero voluto riaprirla. Non ho visto da parte della mia squadra un atteggiamento rinunciatario. E prendiamo il secondo gol per un errore di partecipazione collettiva in ripartenza, perché abbiamo sottovalutato delle cose. C’è una delusione incredibile per quanto successo, ma dobbiamo pensare alla prossima. Ci assumiamo e mi assumo le responsabilità”, aggiunge l’allenatore con fermezza.

Sulla Ternana

Martedì sera, al “Barbera”, arriva la Ternana in cerca di punti per la salvezza: “Basta vedere le difficoltà di Venezia e Como contro le Fere. Hanno giocatori esperti e un allenatore giusto. Non sottovalutiamo niente nelle mie squadre, sappiamo che sarà difficile. Dobbiamo essere attenti ed equilibrati. Sull’attacco alla profondità hanno caratteristiche importanti. Noi abbiamo le risorse per venirne a capo, con una sana cattiveria agonistica che fa la differenza”.

Scelte di formazione da valutare dopo la gara ravvicinata con la Cremonese: “Con la Ternana valuterò chi sta meglio e chi no in base a chi ha giocato più minuti e ha recuperato o meno. Sapendo che ho risorse importanti in panchina eventualmente per la gara in corso”.

“Hanno risorse, con il Como se la sono giocata fino all’ultimo minuto. Resta una squadra intensa, è difficile andare a fare i gol. In trasferta Raimondo ha fatto 8 gol che sono tanti, è un giocatore pericoloso. Hanno anche Favilli, Pereiro, Di Stefano e dietro hanno cinque calciatori fisici e un mix di esperienza e ragazzi giovani. A centrocampo sanno giocare, dobbiamo fare una grande partita per venirne a capo”, spiega Corini.

Poi Corini aggiunge: “La concentrazione e la voglia di fare sono talmente alti, che è un dato oggettivo che vogliamo fare delle cose. Star male fa parte di un percorso che rigeneri la voglia di fare. La classifica in alto è ridotta, anche il Venezia l’ha spuntata al 92’. A volte la giornata l’hai tu a volte altri. Mancano 12 giornate, c’è un equilibrio incredibile e dobbiamo stare dentro. In questo abbiamo lavorato in questi giorni e siamo pronti a scendere in campo domani”.

Sui singoli

L’allenatore dei rosanero si è poi soffermato su alcuni giocatori della sua rosa, a partire da Lund che ritorna tra i convocati: “Lund titolare? C’è una possibilità, ha fatto un bel percorso e già ieri (domenica 25 febbraio, ndr) si è riaggregato alla squadra. Oggi ha fatto rifinitura ed è un giocatore recuperato, potrebbe partire dal primo minuto. Anche per Traorè c’è la possibilità di vederlo dall’inizio”.

“Gomes è cresciuto tanto, sta molto bene e oggi ha fatto rifinitura ridotta – dice il tecnico sul centrocampista francese -. Ne parlerò con lo staff medico per capire se sarà disponibile e come. Ranocchia l’ho sostituito perché era ammonito e volevamo dare un peso specifico, per questo entra Soleri contro la Cremonese. Ci eravamo appiattiti troppo verso la loro area, dovevamo spostare e liberare più spazi dentro. Traorè è entrato molto bene da questo punto di vista”.

“Ci sono tante aspettative su Traorè – aggiunge Corini sul classe 2004 arrivato dal Milan -. Forzare con un giocatore fisico per come erano bassi loro era l’opzione migliore. Anche per attaccare la loro porta. Anche per per come abbiamo scalato la partita, la Cremonese ha poi messo gente fresca e poteva essere molto pericolosa con i contrattacchi”.

“Sono contento di Insigne. Si dedica a un lavoro di raccordo importante, credo tanto in lui e sono sicuro che anche lui farà vedere il talento che ha disposizione. Stulac sta facendo molto bene e l’ha dimostrato contro la Feralpisalò. In mezzo al campo dipenderà molto sugli esterni che tipo di scelta farò”, conclude l’allenatore.