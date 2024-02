Il Palermo si sgretola al “Barbera”: passa la Ternana che vince 3-2

Nella ripresa le Fere chiudono il match calando il tris

PALERMO – I rosanero si sgretolano davanti ai 27.404 presenti al “Barbera”. La Ternana vince 2-3 e fa perdere quota al Palermo in classifica. L’epilogo del match nel turno infrasettimanale di Sere B è il peggiore che potesse capitare alla compagine guidata da Eugenio Corini. Dopo la delusione per il pareggio arrivato a Cremona, il macigno più grosso lo mette la squadra di Roberto Breda calando il tris in trasferta e ottenendo così punti importanti per la salvezza.

La partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 6′ – Non c’è più tempo, l’arbitro fischia tre volte. Palermo-Ternana termina 2-3

90′ + 5′ – GOL DEL PALERMO! Brunori a pochi istanti dal triplice fischio manda la sfera in rete, un cross letto male dalle Fere che si insacca in maniera fortunosa

90′ + 4′ – Ammonito De Boer

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara

82′ – Cambi anche tra le Fere. Fuori Raimondo per Favilli e fuori Luperini per Labojko

80′ – Ultimo cambio per il Palermo, fuori Diakité e dentro Vasic

74′ – GOL DELLA TERNANA! Raimondo supera in velocità Ceccaroni e con il destro a incrociare batte Pigliacelli

73′ – Altri cambi tra i rosanero, Soleri e Insigne prendono il posto di Segre e Di Mariano

68′ – Giallo anche per Segre

67′ – Ammonito Diakitté

66′ – Breda effettua il primo cambio, esce proprio Pyythia e al suo posto entra De Boer

64′ – GOL DELLA TERNANA! Luperini viene servito in profondità e scappa alla marcatura di Ceccaroni, l’ex rosa riesce a tenere la sfera in campo e la mette in mezzo dove arriva Pyythia che deve solo appoggiare in rete

57′ – Arrivano i primi cambi tra le fila dei rosanero. Fuori Traorè e Lund, dentro Di Francesco e Aurelio

55′ – I ritmi si abbassano a inizio ripresa e nei primi minuti del secondo tempo sono poche le azioni da gol

Ore 21.33 – Al via la ripresa, batte il Palermo

45′ + 1′ – Al termine del primo tempo la gara è più o meno equilibrata. Il Palermo attacca, la Ternana difende e prova a far male in ripartenza. Così arriva il gol del vantaggio delle Fere, poi rimontato dai rosanero grazie al gran gol da fuori di Lund

45′ – Assegnato un minuto di recupero

40′ – Anche la Ternana prova a spingere e a dire la sua, ma la difesa del Palermo regge alle ripartenza avversarie

33′ – Ancora Ranocchia prova la conclusione, il tiro finisce alto sopra la traversa

29′ – Il Palermo esce bene dal pressing avversario e dopo una serie di passaggi arriva alla conclusone di Ranocchia con il sinistro. Palla angolata ma il portiere delle Fere respinge

19′ – GOL DEL PALERMO! Pareggia la sfida Lund al rientro da titolare. Il numero 3 dei rosanero riceve palla, controlla, guarda la porta e calcia da fuori area mettendo la sfera all’incrocio dei pali dove Iannarilli non può arrivare

17′ – Si fa vedere in avanti il Palermo con Traorè che supera l’avversario sulla destra e mette in mezzo una palla che va solo appoggiata in rete, ma non arriva nessuno dei suoi compagni

13′ – Ternana ancora pericolosa da fuori area con la conclusione di Pyyhtia respinta dall’estremo difensore dei rosanero

10′ – GOL DELLA TERNANA! Contropiede veloce della squadra ospite sviluppato sulla corsia di destra. La sfera arriva in mezzo dove c’è Pereiro che da fuori area calcia in maniera precisa alla destra di Pigliacelli battendolo

7′ – Brunori colpisce la traversa con un colpo di esterno indirizzato sul palo lontano della porta difesa da Iannarilli

4′ – Calcio di punizione da posizione defilata per il Palermo, Ranocchia prova la conclusione a rete ma la sfera viene respinta

Ore 20.31 – Primo pallone affidato agli ospiti, comincia il match al “Barbera”

Ore 20.28 – Palermo e Ternana tornano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito

Ore 20.10 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

Ore 19.45 – Le due compagini scendono in campo per il riscaldamento prima della partita

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund (dal 57′ Aurelio), Gomes, Segre (dl 73′ Soleri), Brunori (Cap.), Di Mariano (dal 73′ Insigne), Ranocchia, Nedelcearu, Diakité (dall’80’ Vasic), Ceccaroni, Traorè (dal 57′ Di Francesco). A disposizione: Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Di Francesco, Vasic, Soleri, Aurelio, Henderson, Coulibaly. Allenatore: Corini.

TERNANA: Iannarilli, Dalle Mura, Raimondo (dall’82’ Favilli), Pereiro, Casasola, Capuano (Cap.), Sgarbi, Pyyhtia (dal 66′ De Boer), Luperini (dall’82’ Labojko), Amatucci, Carboni. A disposizione: Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, De Boer, Faticanti, Favilli, Labojko, Distefano, Lucchesi, Dionisi, Marginean. Allenatore: Breda.

ARBITRO: Bonacina (Bergamo). AA1: Fontani (Siena). AA2: Ceolin (Treviso). IV UFFICIALE: Rispoli (Locri). VAR: Nasca (Bari). AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI: 10′ Pereiro (T), 19′ Lund (P), 64′ Pyythia (T), 74′ Raimondo (T), 95′ Brunori (P).

NOTE: Ammoniti: Diakité (P), Segre (P), De Boer (T).