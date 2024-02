Palermo-Ternana, Corini pensa a Traorè titolare: le probabili formazioni

PALERMO – Nonostante la delusione e il rammarico per aver portato a casa soltanto un punto in 11 contro 10 e in vantaggio di due gol a fine primo tempo contro la Cremonese, il Palermo di Eugenio Corini vuole reagire immediatamente. E per farlo ha messo nel mirino la vittoria tra le mura amiche nel match di questa sera (calcio d’inizio alle ore 20.30) contro la Ternana. A distanza di tre giorni dal pareggio per 2-2 a Cremona, i rosanero dovranno rispondere presente sul campo del “Renzo Barbera” per proseguire nella lotta alla promozione diretta in Serie A.

La società di viale del Fante è attualmente quarta in classifica con 46 punti (così come il Como), ma il secondo posto è distante soltanto due lunghezze e in questo momento è occupato dal Venezia (48). In mezzo c’è la Cremonese (47), mentre il Parma guida sempre isolato la classifica di Serie B (55). Il pareggio contro i grigiorossi di mister Stroppa nell’ultimo turno ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca al Palermo. I rosanero, però, inseguono la sesta vittoria consecutiva davanti al pubblico palermitano, ma anche il sesto risultato utile consecutivo (tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare).

Nel capoluogo siciliano, dunque, arriva la Ternana guidata da Roberto Breda. Le Fere sono attualmente al sedicesimo posto in graduatoria con 26 punti ottenuti. In piena zona play-out, con le stesse lunghezze di Ascoli e Spezia e a 4 punti dal Pisa già in zona salvezza, la compagine rossoverde è alla ricerca di punti fondamentali per mantenere la categoria. Anche perché la compagine di Terni vuole il quarto risultato utile consecutivo in campionato. Al pareggio con il Lecco nell’ultimo turno (0-0), si aggiunge la vittoria contro la Reggiana e il pari con lo Spezia delle due gare precedenti. Nella gara d’andata il match terminò 1-1.

Le probabili formazioni

Mister Corini ritrova Lund che ha saltato i due big match contro Como e Cremonese e dovrebbe tornare ad essere titolare già da questa sera. Nel 4-3-3 dei rosanero, anche se colpito da qualche acciacco, Gomes dovrebbe andare in mezzo al campo. In caso contrario scalpita uno tra Stulac e Coulibaly. Intanto, sembra probabile un impiego dal primo minuto anche per Chaka Traorè (rifiata Di Francesco). Per il resto, l’allenatore di Bagnolo Mella non dovrebbe cambiare altro nel suo undici titolare.

L’allenatore della Ternana Roberto Breda schiera i suoi con un 3-5-2. Se da un lato sarà in campo l’ex rossoverde Diakité, tra le fila della squadra ospite ci sarà una vecchia conoscenza dei tifosi rosanero, ovvero Gregorio Luperini. In cabina di regia dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Amatucci, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Pereiro e Raimondo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Traorè.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Raimondo.