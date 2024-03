Palermo-Venezia, Brunori: “Siamo una squadra, non puntiamo il dito”

Il capitano dei rosa: "Salviamo che siamo dentro i playoff"

PALERMO – “A Lecco è mancato magari un po’ di gioco ma abbiamo portato a casa i tre punti. Questa contro il Venezia è una sconfitta che fa male, contro una squadra forte. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso il gol e la partita è stata un po’ in salita”. Così Matteo Brunori commenta il ko casalingo contro i lagunari in conferenza stampa. Un netto 3-0 in favore della squadra di Vanoli che è costato un’uscita dal campo tra i fischi per i rosanero. “C’è da salvare che siamo dentro i playoff e sono passato da questo punto di vista quando abbiamo vinto per salire in Serie B senza essere i favoriti. L’unico nostro pensiero è stare concentrati e dentro la partita”.

“Gli errori li commettiamo tutti, a partire dal sottoscritto – prosegue Brunori -. Siamo una squadra, non puntiamo il dito contro nessuno. Stiamo in un periodo dove commettiamo qualche errore in più e dobbiamo rimanere tutti uniti. Penso che oggi dal campo è risultato un Venezia più pronto, soprattutto quando hanno fatto il gol e per noi è stato più difficile. L’attaccante vive di questi periodi, ci stanno partite in cui ti capitano più o meno occasioni”.

“Parlo per quanto riguarda noi, sicuramente quando si perde è giusto prendersi i fischi. Capiamo la delusione dal risultato e quanto la gente ci teneva a questa partita come noi. Purtroppo non sempre va come vogliamo noi e ci sta la frustrazione. Il secondo tempo di Cremona ci ha lasciato tante scorie. La vittoria di Lecco ci ha dato tanto morale, arrivata in un campo difficile. Volevamo sfruttare il flusso di questo successo. Però non possiamo pensare a quello che è già successo. Abbiamo dimostrato che anche in momenti difficili ci siamo rimboccati le maniche, dobbiamo rifarlo”, ha concluso il capitano del Palermo.