Palermo-Venezia, Corini: “I tifosi mi dicono di andare via? Fa male”

L'allenatore: "I lagunari hanno meritato di vincere"

PALERMO – Il Palermo perde 3-0 in casa contro il Venezia e mister Corini ha pochi dubbi in conferenza stampa. Il tecnico dei rosanero dà i meriti della vittoria alla squadra avversaria, che nell’anticipo di Serie B ha giocato meglio dei suoi: “Oggi è stata una partita dove il Venezia ha meritato di vincere complessivamente. Questa è una sconfitta che fa male, sapevamo quanto fosse importante in ottica secondo posto. Hanno fatto meglio loro”.

“Fa male sentire i tifosi che mi dicono di andare via, ma fa parte del mio lavoro. Dispiace per la sconfitta e di aver perso contro una rivale diretta. Chi ha passione e amore fa fatica a digerirlo. Sento la fiducia, però, dai miei giocatori e dalla società. Finché ci sarà la matematica ci crediamo, ma ovviamente in questo momento diventa difficile”, spiega l’allenatore.

“Lund e Nedelcearu sono usciti per problematiche fisiche – aggiunge Corini commentando le scelte delle sostituzioni -. Ho messo Vasic per attaccare quella zona con una fisicità diversa. Nella ripresa ho cercato di metter Traorè sotto la punta e poi ho messo la seconda punta con le due ali. Lund e Aurelio hanno diviso più o meno il campionato. Visto il problema fisico che ha avuto Lund valuteremo se andrà negli Stati Uniti o meno con la sua nazionale. Lui è un ragazzo giovane e si deve adattare a tante cose venendo da un calcio diverso. Speriamo non sia grave il suo infortunio”.

“Nel complesso ha fatto meglio il Venezia – prosegue il mister del Palermo sulla gara -. In occasione del primo gol preso prendono velocità nel cambio gioco e poi vanno in gol con una grande giocata di Pohjanpalo. Nel secondo gol c’è stato un errore di posizionamento e di lettura. Hanno fatto meglio di noi. Offensivamente abbiamo prodotto, ma complessivamente loro hanno fatto meglio di noi e bisogna dare meriti al Venezia. La delusione è forte, abbiamo già dimostrato di aver forza di ripartire anche nei momenti più complicati. Cercheremo di sfruttare al meglio la sosta, cercando di pulire questa delusione che c’è. Valuterò anche il modulo avendo preso così tanti gol. Avremo otto partite per stare al meglio dentro il campionato. Ci sarà un’analisi profonda su cosa comporta giocare in una certa maniera. Sicuramente questa sarà un’analisi che farò”.