Palermo-Venezia, Corini senza Ranocchia: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo per provare ad accorciare in classifica, il Venezia per andare momentaneamente al secondo posto. Ambizioni e motivazioni che fanno da cornice all’anticipo di Serie B in programma allo stadio “Renzo Barbera” questa sera (calcio d’inizio alle 20.30). I rosanero ospitano i lagunari in uno scontro diretto che, in base al risultato conclusivo, potrà dire tanto per il finale di stagione del campionato cadetto.

La compagine guidata da Eugenio Corini è tornata alla vittoria nel turno precedente contro il Lecco, dopo due sconfitte di fila che avevano lasciato l’amaro in bocca ai siciliani. Due occasioni perse che hanno fatto perdere punti e quota in classifica al Palermo. Il successo di misura contro i blucelesti, però, potrebbe aver rilanciato i rosanero che adesso hanno l’occasione di andare a -2 proprio dai lagunari. Il Palermo, infatti, si trova al quinto posto con 49 lunghezze e, prima della sosta per le gare delle nazionali, la vittoria potrebbe far tornare entusiasmo tra le fila del club di viale del Fante.

Nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano arriva la squadra di mister Paolo Vanoli. Il Venezia è in salute: nelle ultime cinque gare ha vinto tre volte e pareggiato una, mettendo a referto solo la sconfitta col Como, comunque considerevole. I lagunari per ora sono terzi in graduatoria con 54 punti e la gara contro il Palermo potrebbe valere il secondo gradino della classifica di Serie B, seppur momentaneo. Nel match di andata, giocato il 26 settembre 2023 al “Penzo”, i siciliani si imposero per 3-1 grazie alla tripletta di Brunori.

Le probabili formazioni

Tegola per il Palermo nell’undici titolare di mister Corini: si ferma Ranocchia, infatti, uscito malconcio proprio dalla sfida contro il Lecco. Assenti, inoltre, anche Insigne e Lucioni. Scalpita Henderson per prendere il posto del numero 14 rosanero, ma occhio anche a Coulibaly. Poi, nessun cambio rispetto alla gara precedente nella formazione del Palermo che partirà dal primo minuto.

Il tecnico del Venezia Vanoli, invece, dovrebbe optare per il 3-5-2. Formazione ideale anche per il tecnico dei lagunari, che sceglierà i suoi migliori uomini per la gara al “Barbera”. Zampano dovrebbe occupare la corsia mancina, mentre fari puntati sulla pericolosa coppia d’attacco Pohjanpalo-Gytkjær.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Svoboda, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjær.