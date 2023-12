Como-Palermo, Lucioni assente: i convocati di Corini

Il tecnico dei rosanero perde un altro giocatore

Ancora brutte notizie in casa Palermo. In vista della trasferta contro il Como, i rosanero dovranno fare a meno di due calciatori importanti nella formazione siciliana, oltre all’assenza già prevista del centrale di difesa Pietro Ceccaroni.

Dopo l’infortunio del centrocampista Mamadou Coulibaly, infatti, si è aggiunto anche quello di Fabio Lucioni. Il difensore non sarà disponibile per il match in programma sabato 23 dicembre (calcio d’inizio alle ore 14.00) a causa di un risentimento muscolare alla gamba destra.

I convocati del Palermo

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Como.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

53 Henderson