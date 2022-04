Serie B Drago, semifinali playoff per le siciliane

Gare in programma per il 24 aprile

Proveranno ad arrivare alla Bella Leali Marsala e HB Messina rispettivamente contro TH Alcamo e Aretusa Siracusa nelle semifinali di Play Off del campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato Sicilia Figh.

Una impresa quasi impossibile per le due compagini ma tentarci non costa nulla visto che nella gara 1 sia gli alcamesi che gli aretusei tra le mura amiche hanno vinto con relativa facilità dimostrando di avere una marcia in più.

Il TH Alcamo si è imposto contro i “cugini del Leali Marsala per 30 – 19 mentre con il punteggio di 48 – 22 ha vinto l’Aretusa Siracusa contro i messinesi.

Quindi sulla carta il discorso semifinale si potrebbe chiudere già in questo Week End. Ma si sa che nello sport mai dire mai e quindi non c’è nulla di scontato.

Sia i lillibetani che i peloritani faranno di tutto per arrivare alla gara 3 e quindi rendere ancora più avvincente questo interessante campionato di Serie B.

Per quanto riguarda giorno, orario e direzione arbitrale entrambe le gare si giocano il 24 aprile.

Alle ore 18 Leali Marsala – TH Alcamo che sarà diretta dalla coppia Sardisco – Venturella, delegato Vincenzo Chiarello. La gara sarà trasmessa in diretta sul Canale 172 del DDT di Teletris e sulla pagina Facebook di Figh Sicilia.

Alle ore 15 invece il match tra HB Messina e Aretusa Siracusa arbitrata da Campailla e Bozzanga.