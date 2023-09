Ecco FantaB, il primo fantacalcio della Serie B

Collaborazione tra Lega B e Fantaking Interactive

Creare e gestire una squadra, assegnazione di punti in base alle prestazioni dei calciatori, leghe private e campionato generale. Il Fantacalcio, uno dei fantasy game più amati da chi segue il calcio, arriva anche in Serie B. Se fino a poco tempo fa il gioco faceva comunemente riferimento al massimo campionato italiano, adesso ci sarà la possibilità di giocare anche con i calciatori della serie cadetta.

È FantaB il primo fantacalcio interamente dedicato al “Campionato degli italiani”, nato dalla collaborazione fra Lega B e Fantaking Interactive. Quest’ultima, nata nel 2013, si è affermata nel corso degli anni come azienda di riferimento in Italia (e non solo) per lo sviluppo di fantasy games e soluzioni dedicate a brand, Leghe ed editori. L’applicazione di riferimento per iniziare a giocare si chiama “FantaB” ed è disponibile negli store iOS e Android.

“Il calcio evolve, non solo in campo, ma anche fuori – evidenzia il presidente della Lega B Mauro Balata -. È per questo che con Fantaking Interactive, che ringrazio, abbiamo deciso di intraprendere il percorso del FantaB che siamo sicuri avvicinerà ulteriormente i tifosi della Serie BKT in Italia e nel mondo ai propri colori. In tal modo, i fantallenatori potranno scendere virtualmente in campo per vivere un’esperienza altamente immersiva, ammirando ed esultando alle gesta dei tantissimi talenti che il nostro campionato mette in vetrina. Passione, coinvolgimento e imprevedibilità rappresentano così gli ingredienti perfetti per un mix di emozioni che vivremo nell’arco di tutta la stagione e che verranno amplificati dal FantaB”.