Palermo-Bari, Ranocchia: “Emozione bellissima il gol, spero di farne altri”

Il centrocampista: "Siamo entrati in campo determinati per fare risultato"

“Sicuramente è stato un bel gol, molto importante. Tutti i gol sono speciali, questo in particolare perché è il primo con la maglia del Palermo e in questo stadio”. Queste le prime parole in conferenza stampa di Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo. Il giocatore arrivato nella sessione invernale di calciomercato, ha esordito da titolare al “Barbera” contro il Bari e ha messo a segno il primo gol in maglia rosanero. “Lo dedico alla mia ragazza e ai miei genitori. L’emozione è stata bellissima, soprattuto perché ho segnato sotto la curva. Spero di farne molti altri”.

I rosanero si sono imposti per 3-0 contro la squadra di Pasquale Marino: “Siamo entrati in campo molto determinati nel voler fare risultato, nel primo tempo penso si sia vista questa cosa. Siamo stati solidi difensivamente, continuando così con questo spirito le partite sicuramente saranno più facili. Standing ovation al momento della sostituzione? Un’emozione bellissima, ci tenevo molto a presentarmi bene davanti ai nostri tifosi”, ha concluso l’ex calciatore della Juventus.