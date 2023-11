Palermo-Brescia, Stulac torna tra i titolari: le probabili formazioni

Mancuso al posto di Di Francesco in avanti

PALERMO – Tornare alla vittoria per ritrovare posizioni di vertice in classifica. Il Palermo di Eugenio Corini vuole ritrovare il successo davanti al pubblico del “Renzo Barbera”. I tifosi rosanero si aspettano una reazione dalla compagine del capoluogo siciliano e l’occasione per farlo arriva con un turno infrasettimanale che permetterà a Palermo e Brescia di recuperare la seconda giornata del campionato di Serie B.

Riscatto che per il club di viale del Fante deve arrivare dopo due sconfitte nelle ultime due gare e un solo punto ottenuto nelle ultime tre. I rosanero hanno affrontato, in serie, Spezia, Lecco e Sampdoria, riuscendo a portare a casa solo un pari nella sfida contro i bianconeri. Tutte squadre in un momento sicuramente non positivo, ma che i rosanero non sono riusciti a sfruttare al meglio ai fini del risultato. Quinto posto in classifica con venti punti per i siciliani che, con una vittoria nella gara contro le Rondinelle, potrebbe diventare terzo a parità di partite giocate con le squadre che lottano per la parte alta della graduatoria.

Anche il Brescia di mister Gastaldello, a tal proposito, arriva nel capoluogo siciliano dopo un trend negativo sul piano dei risultati. Tre sconfitte consecutive, infatti, precedono la gara dei lombardi nell’impianto sportivo di viale del Fante. Tredicesimo posto in classifica per la squadra ospite con tredici lunghezze ottenute, a pari punti con il Pisa. Le Rondinelle, comunque, devono giocare ancora un’altra gara oltre al recupero della seconda giornata di campionato con i rosanero.

Le probabili formazioni

L’allenatore di Bagnolo Mella, contro la sua ex squadra, non avrà ancora la rosa al completo. Assenti, infatti, Vasic e Di Francesco per infortunio, ai quali si è aggiunto a poche ore dal match Segre per una gastroenterite virale con stato febbrile. Corini, però, ha recuperato Di Mariano e Coulibaly, che potrebbero subentrare a partita in corso. Mancuso, dunque, dovrebbe sostituire Di Francesco in avanti. In mediana il terzetto dovrebbe essere presto fatto: Henderson, Stulac e Gomes.

Gastaldello non sarà in panchina al “Barbera” per una squalifica ricevuta in seguito al match precedente con il Cittadella. La sua squadra dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2. Ritorna Cistana in difesa, ma tra i convocati della compagine ospite è assente Jallow per un risentimento muscolare dell’ultimo minuto.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Mancuso.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, van de Looi, Besaggio, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi.