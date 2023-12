Palermo, Corini: “Con il Pisa possiamo fare una partita di livello”

L'allenatore: "C'è grande volontà di uscire da questo momento"

PALERMO – Dopo il pareggio per 3-3 arrivato negli istanti finali di Parma-Palermo, i rosanero provano a riconquistare il pubblico di casa in vista della gara contro il Pisa in programma sabato 16 dicembre alle ore 16.15. Prima di proiettarsi alla sfida contro i toscani, però, il tecnico dei rosa Eugenio Corini ha fatto il punto della situazione nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match.

“Stiamo vivendo un momento particolare a livello di risultati – dice subito l’allenatore -. È normale che quando vai in una dinamica diciamo negativa alcune certezze che davi per consolidate, a cui ti appoggiavi, vengono meno. Il percorso del Parma è totalmente diverso dal nostro penso, vedendo gli ultimi quattro anni. Si può pesare quindi dal dove arrivano loro e da dove arriviamo noi ed è un punto di partenza importante per una visione più ampia”.

“Non ci siamo nascosti sul fatto che vogliamo essere competitivi in questo campionato – prosegue Corini -, ma nelle ultime otto partite abbiamo fatto molto fatica. Sappiamo di poter fare meglio. Siamo arrivati a un centimetro da una vittoria, che sarebbe stata per noi importantissima e dentro questo percorso di difficoltà vedo quel seme che stiamo gettando per far sì che questa squadra torni quella di inizio campionato”.

Alla vigilia di Palermo-Pisa

Nelle ultime gare il Palermo ha affrontato un duro momento negativo sul piano del gioco e soprattutto su quello dei risultati: “C’è una grande volontà di uscire da questo momento e sappiamo che dobbiamo essere noi a farlo – ammette Corini -. L’energia messa in campo a Parma deve diventare più qualitativa in certe situazioni”.

“Il Barbera lo abbiamo a disposizione – dice il tecnico sullo stadio del Palermo attualmente sede degli allenamenti dei rosa -, abbiamo cercato di lavorare e preservarlo al meglio possibile. Si può giocare bene, è un campo adeguato per svolgere una partita. Col Pisa è una partita importante, ci vorrà mentalità e coesione, ma anche saper leggere la partita e le difficoltà. Abbiamo energie e risorse e con diversi recuperi possiamo fare una partita di livello”.

Sui singoli

Il tecnico di Bagnolo Mella ha commentato anche alcune individualità della sua rosa: “Nedelcearu si allena sempre al top, ma la mia è una valutazione oggettiva. C’è un centrale di destra come Lucioni e Marconi ha fatto sempre bene quando ha giocato. È una scelta tecnica se trova poco spazio. Insigne ha avuto un problema alla schiena ed è stato condizionato fisicamente. Ha avuto grandi difficoltà anche a dormire. HAdesso è recuperato ma non ha i novanta minuti, vedremo se partirà titolare o entrerà a partita in corso”.

“Ceccaroni invece stiamo cercando di capire se sarà disponibile con il Como o all’ultima del girone d’andata con la Cremonese – spiega Corini -“. Mateju, squalificato per somma di ammonizioni, non sarà del match e sulla corsia difensiva di destra potrebbe giocare Buttaro: “Deciderò questa sera chi sarà il titolare. Ho anche un’idea alternativa su cui abbiamo lavorato in settimana”.

Corini si è soffermato anche su Matteo Brunori, autore di due eurogol nella sfida contro il Parma: “Brunori sta abbinando bene la lettura di quanta profondità ha a disposizione e di quanto è importante che venga a legare il gioco. Il giocatore è cresciuto, aveva bisogno di fare gol e l’ha fatto in un modo straordinario. Avendo recuperato i giocatori è importante dargli la possibilità di dimostrare le proprie qualità”.

“Henderson ha qualità ed è istintivo, deve migliorare nella capacità di contrasto diretto. Dentro questa squadra ci sta bene, lo conosco bene ed è un giocatore su cui confido. La titolarità non posso garantirla a nessuno”, spiega Corini.