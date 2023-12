Palermo-Pisa, assenti due rosanero: i convocati di Corini

Brunori e compagni tornano al “Barbera”

PALERMO – La compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini dovrà fare a meno di due calciatori rosanero in vista dell’impegno casalingo di domani (sabato 16 dicembre) contro il Pisa.

Gli assenti per la gara in programma alle ore 16.15 allo stadio “Renzo Barbera” sono Ales Mateju, squalificato per somma di ammonizioni (l’ultima arrivata contro il Parma), e Pietro Ceccaroni, ancora alle prese con un infortunio.

I convocati di Corini

Questi, dunque, i giocatori rosanero convocati dall’allenatore rosanero per la sfida contro i toscani.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

53 Henderson

80 Coulibaly