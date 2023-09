Serie B, date e orari dalla 5ª alla 9ª giornata: un anticipo per il Palermo

Due gare serali e una di domenica per i rosa

La Serie B, tramite una nota ufficiale, ha svelato date e orari dalla quinta alla nona giornata di campionato, ovvero le gare in programma subito dopo la sosta per le Nazionali. La serie cadetta torna in campo venerdì 15 settembre, ma il Palermo di Eugenio Corini giocherà sabato 16. Ecco il quadro completo con date e orari per quanto riguarda la compagine rosanero:

5ª GIORNATA: Ascoli – Palermo: sabato 16 settembre ore 14:00.

6ª GIORNATA: Palermo – Cosenza: venerdì 22 settembre ore 20:30

7ª GIORNATA: Venezia – Palermo: martedì 26 settembre ore 20:30

8ª GIORNATA: Palermo – Sudtirol: domenica 1 ottobre ore 16:15

9ª GIORNATA: Modena – Palermo: sabato 7 ottobre ore 14:00.