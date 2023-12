Palermo-Pisa, biglietti in vendita: tutte le info e i prezzi

I dettagli sui tagliandi per la gara al "Barbera"

PALERMO – A partire dalle 17.30 di lunedì 11 dicembre al via la vendita dei biglietti per assistere alla gara tra Palermo e Pisa, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16.15 allo stadio “Renzo Barbera” e valevole per la 17ª giornata di campionato di Serie B.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16.10 di sabato 16 dicembre, giorno della gara, o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali. È attiva la “Promo Xmas” proposta dal club rosanero che prevede tariffe speciali per la sfida contro i toscani.

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

Dettaglio prezzi biglietti

Settore Intero Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1958), Under 16 (nati dall’1 gennaio 2007) Curve 18 € 14 € Gradinata (anello superiore) 23 € 18 € Gradinata (anello inferiore) 28 € 23 € Tribuna Laterale 39 € 31 € Tribuna Centrale 60 € 45 € Tribuna Centralissima 85 € 65 € La tabella con i prezzi dei tagliandi pubblicata sul sito ufficiale del Palermo



Settore ospiti

I residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare il titolo al prezzo di € 18 esclusivamente per il settore ospiti fino alle ore 19.00 di venerdì 15 dicembre.