Palermo, “Promo Xmas”: tariffa speciale per le gare contro Pisa e Cremonese

Curve a 2 euro grazie alla promozione

PALERMO – Una nuova iniziativa a tinte rosanero per celebrare il periodo natalizio. Tramite una nota ufficiale, il club di viale del Fante comunica che in occasione delle gare casalinghe del Palermo contro il Pisa (16 dicembre) e la Cremonese (26 dicembre) sarà attiva la tariffa speciale di biglietteria “Promo XMAS”.

Questa tariffa è riservata ai clienti dello store ufficiale dello stadio “Renzo Barbera” e dello store online (store.palermofc.com). Ogni 49 euro di spesa, infatti, si avrà diritto ad un codice sconto per l’acquisto di un biglietto per ciascuna delle due gare citate prima. Con lo sconto, quindi, si potrà accedere alle seguenti tariffe:

– Curve: 2 euro;

– Gradinata (Inferiore e Superiore): 4 euro;

– Tribuna (Laterale e Centrale): 6 euro.

I dettagli della promozione

I biglietti a tariffa ridotta “Promo XMAS” saranno acquistabili nei punti vendita Vivaticket e online esclusivamente inserendo il codice sconto che ogni utente riceverà dopo l’acquisto.

Per usufruire della promozione sarà necessario effettuare gli acquisti nelle seguenti date:

– Store Stadio: dall’11 al 22 dicembre;

– Store online: dall’11 al 20 dicembre.

Ogni codice sconto è personale ma non nominativo, pertanto potrà essere ceduto a terzi dall’utente che lo riceve. Non sarà possibile cumulare più sessioni d’acquisto per ricevere il codice sconto, che sarà rilasciato per ogni ordine/transazione di almeno 49 euro. Sarà possibile ricevere più codici sconto con unico acquisto (un codice sconto ogni 49 euro di spesa).

I codici sconto saranno inviati via email entro 48 ore dall’acquisto: i clienti dello Store dello Stadio dovranno compilare l’apposito modulo in cassa dopo aver effettuato il pagamento, mentre quelli dello Store online dovranno semplicemente inoltrare all’indirizzo store@palermofc.coml’email di “Ordine ricevuto”.