Serie C, colpo Trapani a Caserta: 1-0 e Aronica ancora vittorioso

Granata ancora fuori dalla zona retrocessione

Il Trapani continua la sua risalita e conquista tre punti pesantissimi in trasferta, superando 1-0 la Casertana nella ventitreesima giornata di Serie C, girone C, 2025-2026. Al “Pinto” i granata sfoderano una prova di carattere e concretezza, premiata nel finale da un gol che vale oro.

La partita è equilibrata e combattuta, con poche occasioni e tanta intensità soprattutto nella zona centrale del campo. La Casertana prova a fare la gara, mentre il Trapani resta compatto e attento, pronto a colpire sulle palle inattive. Al 72’ arriva l’episodio che cambia il volto del match: Casarotto rimedia il cartellino rosso e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica.

I granata ne approfittano e spingono con maggiore convinzione. All’81’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, Nina in area di testa batte il portiere campano, firmando l’1-0 che decide la sfida. Nel finale il Trapani gestisce con ordine, respingendo gli ultimi tentativi della Casertana.

Un successo prezioso che consente ai siciliani di mantenersi fuori dalla zona retrocessione, salendo a quota 25 punti. Un’altra vittoria di peso, che conferma il buon momento del Trapani almeno dal punto di vista sportivo.