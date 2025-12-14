Pari e tanta amarezza, il Catania a Potenza deve accontentarsi: 1-1

Nel secondo tempo, annullati due gol ai rossoazzurri

CATANIA – Delusione rossazzurra a Potenza dove il Catania non riesce ad approfittare di una superiorità numerica palesatasi dopo 17 minuti di gioco per l’espulsione di un avversario. La squadra di Toscano sblocca il risultato con il gran colpo di testa di Forte ma subisce l’immediato pareggio di Bruschi in una delle rare sortite offensive dei lucani. Lo stesso attaccante si fa poi espellere per un brutto fallo su Di Gennaro.

Potenza-Catania: si parte

Primo tempo scoppiettante sin dalle fasi d’avvio con il Catania che prima rischia sul tiro sbilenco di Mazzeo e poi va vicinissimo al vantaggio con Jimenez la cui conclusione a botta sicura viene respinta da Cucchietti. Ma la rete rossazzurra è solo rinviata di qualche minuto perché al 13° Ciccio Forte gira di testa in rete il pallone calciato dalla bandierina da D’Ausilio. La gioia ospite, però, viene subito smorzata da Bruschi che indovina un perfetto diagonale dopo un confuso disimpegno etneo. Poi lo stesso attaccante potentino interviene in gioco pericoloso su Di Gennaro e l’arbitro lo espelle dopo revisione al video richiesta da mister Toscano. In superiorità numerica il Catania pressa gli avversari nella loro metà campo e Cucchietti si salva con un gran colpo di reni sull’inzuccata di Casasola.

Secondo tempo

Nella ripresa, il tecnico rossazzurro inserisce subito Rolfini al posto di D’Ausilio e Corbari per un nervoso Di Tacchio. Gli etnei chiudono il Potenza nella sua metà campo ma non riescono a passare. La deviazione ravvicinata di Lunetta viene respinta dal reattivo Cucchietti con il nunero 23 che, poi, conclude alto. Entrano anche Pieraccini, Donnarumma e Caturano ma il Potenza si arrocca sempre di più. Rolfini sbatte il pallone in rete da due passi dopo la girata di Lunetta ma l’arbitro annulla per discutibilissimo fuorigioco. Nel finale, con i lucani… che crollano a terra per far trascorre il tempo (sarà lunghissimo il recupero!)… Pieraccini riesce a segnare ma, anche stavolta, l’arbitro Colaninno si fida del suo collaboratore di linea ed annulla per la posizione iniziale di Caturano. Finisce in parità. Per il Catania una grande occasione persa per allungare in classifica. Domenica prossima, contro l’Atalanta U23, mancherà Di Gennaro che sarà squalificato per somma di amonizioni.

Tabellino

POTENZA – CATANIA

1 – 1

POTENZA (4-3-3) – Cucchietti, Novella (dal 36°s.t. Balzano), Bachini (k), Bura, Adjapong, Ghisolfi, Felippe (dal 45°s.t. Petrungaro), Siatounis, Maisto (dal 43°p.t. De Marco), Mazzeo (dal 1°s.t. Seleri), Bruschi.

A disposizione: Alastra, Guiotto, Riggio, Ragone, Gabriele.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Allegretto (dal 16°s.t. Pieraccini), Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini, Di Tacchio (k) (dal 1°s.t. Corbari), Lunetta, Jimenez (dal 16°s.t. Donnarumma), D’Ausilio (dal 1°s.t. Rolfini), Forte (22°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Doni, Raimo, Stoppa.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola.

Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) e Cristiano Pelosi (Ercolano).

Quarto ufficiale: Andrea Palmieri (Brindisi).

FVS: Giovanni Ciannarella (Napoli).

Reti : 11° Forte (CT); 13° Bruschi (PZ).

Note: Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri residenti in Sicilia. L’infortunato Cicerelli presente (in stampelle) per seguire i suoi compagni.

Indisponibili: Aloi, Martic, Ierardi, Cicerelli (CT); Rochetti, Riggio, Camigliano, Schimmenti, Anatriello, D’Auria (PZ).

Diffidati: Di Gennaro, Lunetta, Corbari (CT).

Ammoniti: Di Tacchio (CT); Celli (CT); Di Gennaro (CT); Cucchietti (PZ); Seleri (PZ); De Marco (PZ); Quaini (CT).

Espulsi: Bruschi (PZ) al 17°p.t.

Cronaca

Primo tempo (1-1)

2° dopo un errato disimpegno rossazzurro… Mazzeo calcia fuori da buona posizione;

5° palla-gol per il Catania: veloce ripartenza con conclusione di Jimenez deviata in angolo da Cucchietti!

6° sul cross dalla bandierina… Forte manda alto di testa;

11° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di D’Ausilio… svetta di testa Forte che sigla lo 0-1 !

13° immediato pareggio del Potenza: Celli non arriva ad intercettare il pallone di rimbalzo e Bruschi lascia partire un gran diagonale che supera Dini: 1-1 !

17° la panchina del Catania chiede la revisione video per il fallaccio di Bruschi su Di Gennaro: l’arbitro cambia il colore del cartellino, da giallo in rosso, e Bruschi viene espulso. Potenza in 10 uomini.

23° gol annullato a Casasola perché l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo di Lunetta;

24° Di Tacchio cerca di approfittare di un errore di Felippe ma commette fallo su Cucchietti e viene ammonito;

30° gran colpo di reni di Cucchietti che alza in angolo il colpo di testa di Casasola sullo spiovente dalla bandierina;

33° Felippe calcia fuori da buona posizione;

35° deviazione volante di Forte… deviata in angolo;

43° nel Potenza, l’infortunato Maisto lascia il posto a De Marco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° il primo tempo si chiude sull’1-1.

Secondo tempo (1-1)

1° nel Catania, Rolfini e Corbari sostituiscono D’Ausilio e Di Tacchio;

1° nel Potenza, Seleri rileva Mazzeo;

3° punizione dalla distanza di Felippe che Dini alza in angolo;

4° sforbiciata di Felippe con Celli che devia in corner;

9° Lunetta recupera un pallone al limite ma poi spreca tutto;

11° doppia occasione per Lunetta la cui conclusione al volo viene respinta da Cucchietti; poi spedisce il pallone alto;

13° Jimenez, da posizione decentrata, manda il pallone sul palo esterno;

16° nel Catania, Donnarumma e Pieraccini subentrano a Jimenez e Allegretto;

22° nel Catania, Caturano sostituisce Forte;

24° occasione per il Catania: Cucchietti smanaccia il cross dalla destra, Donnarumma serve Corbari la cui conclusione sibila a lato;

30° Donnarumma ci prova al volo da posizione decentrata: fuori di poco;

36° nel Potenza, Balzano sostituisce l’acciaccato Novella;

37° Rolfini spedisce il pallone in rete sull’assist di Lunetta. L’arbitro annulla per fuorigioco e… dopo revisione video… conferma l’annullamento. Discutibile!

45° concessi 6 minuti di recupero;

45° nel Potenza, Petrungaro sostituisce Felippe;

57° gol annullato a Pieraccini dopo un contrasto tra Caturano e Cucchietti: presumibile fuorigioco di Caturano!

58° 1-1

[Foto Catania FC]