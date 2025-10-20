Serie C, il Trapani cade sotto i colpi dell’Atalanta U23: è 2-0 a Bergamo

Manzoni e Levak decidono la partita. I granata in dieci per tutto il secondo tempo

Il Trapani inciampa ancora, questa volta a Bergamo, nella decima giornata di Serie C, girone C, cedendo 2-0 all’Atalanta U23 al termine di una partita intensa e ben giocata dai giovani nerazzurri. Dopo settimane di entusiasmo e risultati positivi, la squadra granata sta attraversando un periodo altalenante e senza la stessa costanza dell’avvio di stagione.

L’avvio è tutto di marca atalantina: il vantaggio dei padroni di casa arriva al 9’, quando Manzoni trova il varco giusto e batte Galeotti. Il Trapani prova a reagire ma fatica a costruire occasioni nitide. Dopo appena sette minuti, quindi, l’Atalanta trova il gol del raddoppio con Levak di testa. Primo della fine del primo tempo, Benedetti si fa espellere i siciliani restano in 10. Nella ripresa i granata provano a riaprire, ma l’Atalanta si difende e mantiene il risultato fino al triplice fischio.

Una sconfitta che deve far riflettere, anche perché adesso la squadra di Aronica continua a rimanere nella parte bassa della classifica, con appena 8 punti. L’Atalanta U23, invece, continua a crescere e conferma di essere una delle realtà più interessanti del campionato, raggiungendo l’undicesima posizione in graduatoria.