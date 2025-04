Serie C: Messina ai playout, Trapani niente playoff. Antonini: “Vergogna!”

Il patron dei granata a stagione finita: "Due allenamenti al giorno fino a giugno"

È ininfluente la vittoria del Messina per cercare di evitare i playout nel girone C di Serie C. Il successo per 2-1 ai danni della Juventus Under 23 dà solo morale in vista degli spareggi per non retrocedere. I peloritani concludono la regular season con 25 lunghezze e l’ultimo posto in classifica. Si giocheranno la permanenza in C contro il Foggia nel doppio scontro diretto.

Non esulta neanche il Trapani di Aronica, sconfitto di misura in casa dalla Casertana. La debacle dei granata costa i playoff alla squadra siciliana, che termina così la stagione all’undicesimo posto con 41 lunghezze ottenute. Decisivo il gol di Vano al minuto 11 del match.

A commentare il deludente finale di campionato del club trapanese è il presidente Valerio Antonini, tramite il proprio profilo su “X”: “Una sola parola…VERGOGNA. Dispiace per chi ci ha creduto oltre al sottoscritto e per quei pochi giocatori che hanno lottato sino alla morte insieme a Sasà (Aronica, ndr). Il resto sono l’emblema della stagione. Irrispettosi di tutto e tutti. Complimenti ai giocatori ed allo staff della Casertana che hanno vinto meritatamente ed hanno dimostrato ai loro avversari cosa significa attaccamento alla maglia e voglia di lottare per l’obiettivo”.

“Ripartiremo consapevoli che certe facce non le vogliamo più neanche sentire nominare e che l’anno prossimo andremo prima sugli uomini e poi sulle qualità. Ora intanto li prepareremo bene per il prossimo anno facendoli allenare come promesso per 2 volte al giorno sino a giugno, lunedi esclusi. Almeno chi ancora sarà con noi il prossimo anno avrà una brillante preparazione atletica”, conclude il patron del Trapani. Esulta solo il Catania, che sbanca il “Viviani” di Potenza e chiude al quinto posto la stagione regolare in vista dei playoff promozione.