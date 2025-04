Ci pensa Inglese! Il Catania passa a Potenza col suo bomber: è 1-2

Ora i play off: gli etnei affronteranno il Giugliano

CATANIA – Il Catania sbanca il “Viviani” di Potenza… chiudendo al quinto posto la stagione regolare in vista dei play-off promozione. I rossazzurri soffrono in terra lucana ma portano a casa l’ennesima vittoria esterna che pone la squadra di Toscano in posizione privilegiata negli spareggi promozione.

Il primo tempo non offre grandissime emozioni, con il Catania che raccoglie i frutti della sua iniziale pressione grazie al primo gol stagionale firmato da Raimo, lesto a spedire il pallone in rete sullo spiovente dalla bandierina di Anastasio… spizzato a centro area da Inglese. Poco incisiva la reazione del Potenza che insidia Dini solo con un gran diagonale di Siatounis e una deviazione volante di Caturano che poco prima aveva mancato la stoccata in porta da due passi. I rossazzurri si affidano soprattutto alle ripartenze… reggendo bene nella zona nevralgica del campo… ma non concludendo mai pericolosamente verso la porta di Alastra.

Nella ripresa, Toscano rafforza il centrocampo inserendo subito Frisenna al posto di Jimenez ma è il Potenza a condurre il gioco contro un avversario fin troppo attendista. Inevitabilmente matura, così, il pareggio dei lucani firmato da Castorani che devia in rete un lungo spiovente di Felippe deviato da De Rose.

A questo punto il tecnico rossazzurro attinge a piene mani dalla panchina, modificando l’inerzia del match. La dea bendata dà una mano agli etnei quando Sturaro respinge sulla linea la deviazione a colpo sicuro di Verrengia e, proprio sui titoli di coda, Dalmonte s’inventa un’azione personale culminata con il millimetrico cross per la testa del ritrovato Inglese che si esibisce nel suo pezzo forte, il colpo di testa che non lascia scampo ad Alastra.

Tre punti sonanti che consentono al Catania di respingere l’assalto del Benevento e di confermare un quinto posto che consentirà adesso di giocare in casa il primo ed eventuale secondo turno play-off. Domenica prossima i rossazzurri affonteranno il Giugliano al “Massimino”!

Tabellino

POTENZA – CATANIA 1-2

POTENZA – (4-3-3) – Alastra, Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio, Castorani (dal 45°s.t. Ghisolfi), Siatounis, Erradi (dal 25°s.t. Felippe), Rosafio (dal 25°s.t. D’Auria), Caturano (k) (dal 37°s.t. Mazzeo), Petrungaro (dal 37°s.t. Selleri).

A disposizione: Galiano,Cucchietti, Ferro, Milesi, Valisena, Sciacca, Rillo.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli (dal 26°s.t. Stoppa), Raimo, De Rose (k) (dal 26°s.t. Sturaro), Di Tacchio, Anastasio (dal 15°s.t. Allegretto), Jimenez (dal 1°s.t. Frisenna), Lunetta (dal 26°s.t. Dalmonte), Inglese.

A disposizione: Farroni, Del Fabro, De Paoli, Gega, Montalto, Guglielmotti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta.

Assistenti: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Andrea Mastrosimone (Rimini).

Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari).

Note:Prima dell’inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Trasferta vietata ai tifosi del Catania.

Reti: 13°p.t. Raimo (CT); 21°s.t. Castorani (PZ); 45°s.t. Inglese (CT).

Indisponibili:Bethers, Luperini (CT).

Squalificati: Schimmenti (PZ); Quaini (CT).

Ammoniti: Di Tacchio (CT); Sturaro (CT); Riggio (PZ)

Cronaca

Primo tempo (0-1)

13° Catania in vantaggio: cross dalla bandierina di Anastasio… sfiorato di testa da Inglese…con Raimo che piomba sul pallone sbattendolo in rete: 0-1 !

21° Caturano e Celli franano in area rossazzurra ma il fallo lo commette l’attaccante potentino;

29° Caturano cicca clamorosamente il pallone da ottima posizione e poi Di Tacchio respinge a corpo morto la conclusione violenta di Riggio;

33° Dini devia in tuffo l’insidiosissimo diagonale scagliato da Siatounis: angolo;

39° tiro di Rosafio… deviato in angolo da un difensore etneo;

42° colpo di testa, in avvitamento, di Caturano col pallone che esce di poco;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude con il Catania in vantaggio di misura.

Secondo tempo (1-2)

1° nel Catania, Frisenna sostituisce Jimenez;

3° De Rose sparacchia dal limite: alto;

6° gran tiro di Erradi: un difensore etneo sventa il pericolo deviando in corner;

9° Rosafio scambia con Caturano e impegna Dini nella deviazione in tuffo;

11° Petrungaro s’incunea bene in area ma poi conclude debolmente;

15° nel Catania, Allegretto subentra ad Anastasio;

16° dopo un’azione prolungata del Catania… De Rose calcia da ottima posizione ma trova l’opposizione di un avversario;

21° pareggio del Potenza. Su un lungo cross dalla sinistra… deviazione di De Rose e tapin vincente di Castorani: 1-1 !

25° nel Potenza, Felippe e D’Auria sostituiscono Erradi e Rosafio;

26° nel Catania, Sturaro, Dalmonte e Stoppa rilevano De Rose, Celli e Lunetta;

36° Inglese spreca calciando altissimo;

37° nel Potenza, Selleri e Mazzeo prendono il posto di Petrungaro e Caturano;

41° clamoroso salvataggio sulla linea, a porta vuota, di Sturaro sulla deviazione ravvicinata di Verrengia!

42° Inglese si gira bene in area ma conclude di poco a lato;

43° nel Potenza, Ghisolfi sostituisce Castorani;

45° Catania nuovamente in vantaggio: sul cross di Dalmonte… Inglese di testa spedisce il pallone all’incrocio dei pali: 1-2 !

45° concessi 5 minuti di recupero;

51° vince il Catania che conclude al 5° posto la regular season!

[Foto Catania Fc]