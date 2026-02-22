Serie C, il Trapani respira: Cavese battuta 2-0 al “Provinciale”

I granata rimangono a ridosso della zona salvezza

Il Trapani conquista tre punti fondamentali nella ventottesima giornata di Serie C, girone C, superando 2-0 la Cavese davanti al pubblico del “Provinciale”. Una vittoria sofferta ma meritata, arrivata nel finale e preziosa per tenere i granata appena fuori dalla zona retrocessione, a quota 28 punti, in piena bagarre salvezza.

Il primo tempo è equilibrato e ricco di tensione. L’episodio chiave arriva dal dischetto: il Trapani ha l’occasione di passare in vantaggio, ma Matos si fa ipnotizzare da Boffelli, che intuisce la conclusione e mantiene il risultato in parità, dando fiducia a tutta la squadra.

Nella ripresa il Trapani cresce e al 75’ trova il gol che sblocca la partita: dopo una respinta della difesa ospite, Celeghin si coordina alla perfezione con lo stop di petto e lascia partire un tiro al volo da fuori area che si infila alle spalle del portiere. La Cavese prova a reagire, ma all’87’ arriva il colpo del definitivo ko: Winkelmann sfrutta una ripartenza efficace e con freddezza firma il 2-0.