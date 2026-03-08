Serie C, Trapani travolto dal Crotone: al “Provinciale” finisce 1-4

I granata restano in piena zona retrocessione

Serata da dimenticare per il Trapani, che nella trentunesima giornata di Serie C, girone C, cade pesantemente in casa contro il Crotone. Al “Provinciale” i granata partono bene e passano in vantaggio, ma vengono poi travolti dalla reazione dei calabresi, che ribaltano il match fino al definitivo 4-1.

L’inizio sembra promettente per i padroni di casa: all’11’ Benedetti trova il guizzo giusto e porta avanti il Trapani. Il vantaggio, però, dura poco. Il Crotone reagisce con forza e al 26’ trova il pareggio con Musso. I rossoblù prendono fiducia e prima dell’intervallo completano la rimonta: al 44’ Sandri firma il sorpasso, mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-2.

Nella ripresa il Crotone chiude definitivamente la partita. Al 54’ Musso realizza dal dischetto la sua doppietta personale, mentre cinque minuti più tardi Energe cala il poker che spegne ogni speranza granata. Il Trapani prova a reagire con orgoglio, ma la gara è ormai segnata.

Una sconfitta pesante per i siciliani, che restano bloccati a quota 28 punti e continuano a occupare la zona retrocessione. Il finale di stagione si preannuncia dunque delicato, con la salvezza ancora tutta da conquistare.